【新冠疫苗】以色列測試第4針 醫護押後開打

雖然多國正為民眾接種第3針新冠疫苗，但英國有研究指第3針疫苗的效用正逐漸下降。以色列政府已押後為醫護及60歲以上人士接種第4針，醫院周一（27日）展開第4針新冠疫苗研究，亦是全球首個針對第4針新冠疫苗的研究。

牛津研究：第3針有效對抗Omicron 【下一頁】

英國衛生安全局 （UKHSA）分析當地超過6.8萬宗Omicron變種個案，顯示接種輝瑞（Pfizer）或Moderna疫苗作第3針2周至4周後，預防新冠肺炎有症狀感染的功效約70%。

接種輝瑞疫苗作第3針10周内，有效率跌至45%。而接種Moderna疫苗作第3針的9周内，有效率仍能維持於70%的水平。

而以色列大部分民眾均接種輝瑞疫苗作第3針，當地政府憂慮疫苗效用是否足以應對Omicron變種。以色列希巴醫療中心（Sheba Medical Centre）周日（26日）宣布展開第4針新冠疫苗研究，6,000名民眾會參與試驗接種第4針，當中包括150名醫護。

希巴醫療中心傳染病部主任雷蓋夫約哈伊（Gili Regev-Yochay）指，研究將測試第4針所產生的病毒抗體水平、預防病毒感染及安全性的程度。研究目的是分析接種第4針的好處、是否應該接種第4針以及建議接種對象等。

以色列錄首宗Omicron死亡 為高危族群打第4針 【下一頁】

希巴醫療中心指現時正與衛生部合作，上述將是全球首個針對第4針疫苗的研究，已獲得政府當局批准。

據悉，研究原定於兩周前展開，但當時因未獲政府批准而要延遲進行。

以色列上周二（21日）同意為醫護人員及60歲以上人士接種第4針新冠疫苗，但當地衛生部門檢視Omicron變種相關的醫學數據後，指感染Omicron變種患者的住院風險較Delta變種患者低50至70%，決定推遲原定周日（26日）展開的第4針接種計劃。

據悉，以色列衛生部總幹事阿什（Nachman Ash）料於本周決定是否批准特定人士接種第4針。當地傳媒報道指，若有更多Omicron變種的研究作參考，阿什料不會支持專家小組有關接種第4針的建議，甚至或要求專家小組重新審議。

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責任編輯：郭麗明