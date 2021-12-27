  • 13°C
香港時間 : 20211227日 (一) 18:00
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
限時免費
App 獨家
前往
掃描開啟:

【2021稅貸戰】80萬元稅貸受捧 哪間最抵借？

16:46 2021/12/27

分享：

消費者趁超低息仍在，專家指借80萬元稅貸及還款期1年最受捧。

    點擊圖片放大
    +17
    +16

隨着聯儲局年底議息後續放鷹，如花旗預計明年中美國開始加息，業界指，本港的超低息大環境快將逆轉，精明的消費者也趁稅務貸款低息仍在，先鎖定平息，畢竟今年稅貸息最低僅1.08厘，遠較去年全城最平的1.26厘低，故此普遍盡借80萬元，以便扣除交稅後，餘額用作炒股、還債等其他用途。

比拼大小銀行，如以還款期齊為12個月及貸款80萬元計，以建行亞洲的1.31厘最低，緊接其後是東亞 （00023） 的1.33厘，上商為1.38厘。

至於創興 （01111） 包括信用卡現金回贈最多1,180元後為1.48厘，大新 （02356） 包括現金回贈888元是1.56厘，眾安（ZA Bank）及富邦齊為1.58厘，渣打香港 （02888） 是1.75厘，而恒生 （00011） 及星展同是1.78厘，工銀亞洲是2.34厘，滙豐（HSBC）是2.92厘，而大眾財務及Aeon信貸財務皆超過3厘。

稅貸跨年戰提早開打  大行厚賞4000元現金券【下一頁

專家提醒格價族，想物色最抵借的稅貸計劃，宜參詳兩大要訣，包括︰

（1）息率報價參差︰再舉大新為例，旗下「快應錢計劃」，詳列未包括現金回贈888元的貸息較高，為1.78厘，包回贈才是1.56厘。同樣，眾安有優惠券才享一口價息率1.58厘，而牌面價「一錘定息」卻是1.75厘。然而，東亞的1.33厘，其實際年利率並不包括任何現金回贈，如以該行最高回贈2,000元，扣除此着數，息率更低。

（2）新舊客戶待遇各異︰富邦要求稅貸客於貸款申請期間，開立個人存款戶口，並以此戶口為貸款及還款的全新客戶等，才享1.58厘；其他客戶為1.8厘。反觀，工銀亞洲則優待現有客戶 ，可享2.34厘，一般客戶則為2.57厘。至於上商的做法有異，稅貸額1倍或以下的特選客才享1.38厘低息，稅貸超過1倍及特選客為1.68厘，一般客戶是1.88厘。論及最低的建行亞洲，要求特選客的信貸風險評級最新紀錄為AA至CC級別等。

誠然，稅貸息一般較私貸或股票錢低，如本周四（12月30日）掛牌的商湯 （00020） ，日前提供的孖展息，耀才證券 （01428） 為1.38厘，富途及華盛證券齊為3.98厘。

商湯傳將以招股價下限3.85元定價​​​​​​​【下一頁

另一方面，華僑永亨信用財務總經理吳幗欣早前透露，今年稅貸戰競爭更激烈，既有同業提供少於百萬元的借貸額已享低息，如僅須80萬元等；再者，所要求的捆綁式服務等附帶條件較少。

吳幗欣又對媒體表示，經歷近兩年疫情，消費者逐漸意識到稅貸息率快見底，合資格的理財戶爭取盡借，望以較平息取得較多稅貸額，或作其他用途。

此外，總覽19間金融機構，且計及短中長期的還款期，今年殺價王本來是眾安的1厘，但虛擬銀行的超平息已於11月底屆滿，現時仍以大新的1.08厘為全城最低。

相關新聞︰【2021稅貸戰】稅貸普遍最多人借50萬元 邊間金融機構最低息？

【2021稅貸戰】業界新增3千元超市禮券 至今5行加碼稅貸着數

【2021稅貸戰】稅貸1厘息最後召集 衝刺客趕尾班車

一按即睇最新、最準、最齊存款利率及優惠，立即免費下載使用【按此】

一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結

特約記者︰曾桂芬

責任編輯︰陳楚源

稅務 銀行 稅務貸款

下一篇文章

【英鎊定存】偷步炒加息料刺激鎊滙見1.35 短存高息王12.88厘
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【港元定存】港元定存罕現10厘高息　玩法較另類
【港元定存】港元定存罕現10厘高息　玩法較另類
【元宇宙遊戲】元宇宙「邊玩邊賺」勢成虛擬經濟體系　創不同新工作崗位
【元宇宙遊戲】元宇宙「邊玩邊賺」勢成虛擬經濟體系　創不同新工作崗位
【中國巴菲特】段永平「錢沒地方去」　賭蘋果不會跌穿170美元　博賺1.5億期權金
【中國巴菲特】段永平「錢沒地方去」　賭蘋果不會跌穿170美元　博賺1.5億期權金
【MIRROR】港股今年表現差絶全球　聽MIRROR新歌可能有救？
【MIRROR】港股今年表現差絶全球　聽MIRROR新歌可能有救？
【人幣定存】3個月人民幣定存最高息2.8厘 穩賺近7萬港元利息
【人幣定存】3個月人民幣定存最高息2.8厘 穩賺近7萬港元利息
【澳元定存】澳元短存高息王11厘　3大名家明年最看好澳元
【澳元定存】澳元短存高息王11厘　3大名家明年最看好澳元
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款