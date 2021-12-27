【2021稅貸戰】80萬元稅貸受捧 哪間最抵借？

▲ 消費者趁超低息仍在，專家指借80萬元稅貸及還款期1年最受捧。

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隨着聯儲局年底議息後續放鷹，如花旗預計明年中美國開始加息，業界指，本港的超低息大環境快將逆轉，精明的消費者也趁稅務貸款低息仍在，先鎖定平息，畢竟今年稅貸息最低僅1.08厘，遠較去年全城最平的1.26厘低，故此普遍盡借80萬元，以便扣除交稅後，餘額用作炒股、還債等其他用途。

比拼大小銀行，如以還款期齊為12個月及貸款80萬元計，以建行亞洲的1.31厘最低，緊接其後是東亞 （00023） 的1.33厘，上商為1.38厘。

至於創興 （01111） 包括信用卡現金回贈最多1,180元後為1.48厘，大新 （02356） 包括現金回贈888元是1.56厘，眾安（ZA Bank）及富邦齊為1.58厘，渣打香港 （02888） 是1.75厘，而恒生 （00011） 及星展同是1.78厘，工銀亞洲是2.34厘，滙豐（HSBC）是2.92厘，而大眾財務及Aeon信貸財務皆超過3厘。

稅貸跨年戰提早開打 大行厚賞4000元現金券【下一頁】

專家提醒格價族，想物色最抵借的稅貸計劃，宜參詳兩大要訣，包括︰

（1）息率報價參差︰再舉大新為例，旗下「快應錢計劃」，詳列未包括現金回贈888元的貸息較高，為1.78厘，包回贈才是1.56厘。同樣，眾安有優惠券才享一口價息率1.58厘，而牌面價「一錘定息」卻是1.75厘。然而，東亞的1.33厘，其實際年利率並不包括任何現金回贈，如以該行最高回贈2,000元，扣除此着數，息率更低。

（2）新舊客戶待遇各異︰富邦要求稅貸客於貸款申請期間，開立個人存款戶口，並以此戶口為貸款及還款的全新客戶等，才享1.58厘；其他客戶為1.8厘。反觀，工銀亞洲則優待現有客戶 ，可享2.34厘，一般客戶則為2.57厘。至於上商的做法有異，稅貸額1倍或以下的特選客才享1.38厘低息，稅貸超過1倍及特選客為1.68厘，一般客戶是1.88厘。論及最低的建行亞洲，要求特選客的信貸風險評級最新紀錄為AA至CC級別等。

誠然，稅貸息一般較私貸或股票錢低，如本周四（12月30日）掛牌的商湯 （00020） ，日前提供的孖展息，耀才證券 （01428） 為1.38厘，富途及華盛證券齊為3.98厘。

商湯傳將以招股價下限3.85元定價​​​​​​​【下一頁】

另一方面，華僑永亨信用財務總經理吳幗欣早前透露，今年稅貸戰競爭更激烈，既有同業提供少於百萬元的借貸額已享低息，如僅須80萬元等；再者，所要求的捆綁式服務等附帶條件較少。

吳幗欣又對媒體表示，經歷近兩年疫情，消費者逐漸意識到稅貸息率快見底，合資格的理財戶爭取盡借，望以較平息取得較多稅貸額，或作其他用途。

此外，總覽19間金融機構，且計及短中長期的還款期，今年殺價王本來是眾安的1厘，但虛擬銀行的超平息已於11月底屆滿，現時仍以大新的1.08厘為全城最低。

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特約記者︰曾桂芬

責任編輯︰陳楚源