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【百度動向】百度AI開發者大會開鑼　李彥宏揭露AI技術最新進展

科技 16:19 2021/12/27

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百度創始人、董事長兼CEO李彥宏提及，智能交通將對未來10至40年產生變革性的影響。

百度Create 2021大會（AI開發者大會）主論壇今（27日）正式開鑼，這是更是內地首次嘗試在元宇宙中舉辦的大型科技峰會。百度創始人、董事長兼CEO李彥宏率先進行演講，並提及百度將在未來5年，圍繞包括自動駕駛、機器翻譯、生物計算、深度學習架構、數位城市運營、知識管理、AI新品啊、個人智能助手在內的八大關鍵技術。

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李彥宏在會上提及，智能交通將對未來10至40年產生變革性的影響，解決三大問題：第一，減少90%道路安全事故。第二，系統解決擁堵問題。第三，自動駕駛和智能交通可以助力碳減排。其中汽車機械人是百度對汽車發展的未來判斷。

他宣布，2022年上半年集度將公布首款概念車，並在2023年量產交付首款汽車機械人。據悉，集度研發的汽車機械人將擁有L4級別的自動駕駛能力，貫穿「自由移動」、「自然交流」、「自我成長」的三大產品理念。李彥宏表示，擁有情感和智慧的革命性汽車機械人，將會帶來一場出行方式的長遠變革。

中國航太應用科技　無人車上月球

除此之外，李彥宏認為AI所具備的感知和控制兩大能力，將在航太事業中廣泛應用，讓未來的中國月球科研站更智能，也能應用在無人看守的科學探測及資源的開發利用，無人駕駛汽車甚至有望開上月球。

人工智能在為人類生產生活帶來諸多便利的同時，也帶來了新的挑戰。李彥宏再次強調人工智能倫理四大原則：

1）AI的最高原則是安全可控

2）AI的創新願景是促進人類更平等獲取技術和能力

3）AI存在價值是教人學習，讓人成長，而非超越人、代替人

4）AI的終極理想是為人類帶來更多自由與可能。

另外，李彥宏還向外界透露，百度深度學習平台飛槳已凝聚406萬名開發者，服務超過15.7萬家企事業，創建了47.6萬個模型；自動駕駛出行服務平台「蘿蔔快跑」2025年將擴展到65個城市，預計2030年將擴展到100個城市。

責任編輯：曾曉汶

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