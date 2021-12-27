【英鎊定存】偷步炒加息料刺激鎊滙見1.35 短存高息王12.88厘

▲ 英國染疫人數再創新高，累英超球賽取消，市料假後首相約翰遜再實施封鎖措施。

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自從英倫銀行率先於12月16日上調政策利率0.15厘後，成為首間加息的主流央行，刺激英鎊兌美元約在1.31止跌喘穩。專家預期，英國明年再加息3至4次，累計重手加0.75厘至1厘，冀對應脫歐後通脹飛升的困局。正因市場偷步炒英鎊，不少名家料鎊滙已幾近見底，對英鎊有需要者不妨在現水位收集。而信銀國際的名家料來年英鎊或挑戰1.39高位。

花旗銀行財富管理業務高級投資策略師陳正犖回應本報查詢指，2022年料英國至少再加一次息。

中信銀行（國際）首席經濟師卓亮更進取，料英國明年或加息3至4次，累計最多上調0.75厘至1厘。且料英鎊兌美元今年底約在1.33水平，明年高低位介乎1.3至1.39，明年底目標價為1.35。

上商研究部主管林俊泓則預測，明年英國加3次息，料鎊滙短期約在1.31見底。

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英鎊現水平約報1.338，今年走貶逾2%。不過，綜合分析指中長綫亦有多項暗湧限制英鎊升幅，比方英法就捕魚權的爭拗、脫歐後遺症衍生的北愛疆界問題，以至歐洲難民癥結、烏克蘭地緣政冶等。

花旗陳正犖估計，未來3個月、半年至1年內英鎊可能跌穿1.3，再試1.29低位，長綫目標1.32。至於短期操作方面，華僑永亨經濟師預警，英國每天染疫人數破10萬人，市場緊盯聖誕佳節後會否再有抗疫限制的辣招，料未來兩周英鎊兌美元的上落區間介乎1.31至1.358 ，兌港元的支持位在10.216，阻力區為10.591。

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專家又提醒，宜趁Omicron再疫襲英倫、英鎊欲升乏力而伺機低吸，料鎊滙短期約在1.35已見頂，再開立定期存款先賺息。目前中銀香港 （02388） 及集友7天享10厘，滙豐（HSBC）有11厘，恒生 （00011） 及南商更達12厘，惟高處未算高，富邦冠絕全城的息率更報12.88厘。

惟要注意不少特惠息正倒數，只餘下5天限定，因普遍於本周五（12月31日）到期。再舉高息王富邦的12.88厘為例，以上限3,000萬元計，大戶於7天存期內可安心賺息逾7萬元，惟超高息現正最後召集。

此外，外電引述分析指，英國明年通脹或突破6.8厘，再創30年高位，主因能源價格急升及供應鏈緊張。而英倫銀行剛於12月中加息0.15厘，乃3年來首次出手，加至0.25厘，主要因為11月份通脹突破5厘，創下10年新高。

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特約記者︰曾桂芬

責任編輯︰陳楚源