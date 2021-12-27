  • 13°C
香港時間 : 20211227日 (一) 16:59
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
限時免費
App 獨家
前往
掃描開啟:

【英鎊定存】偷步炒加息料刺激鎊滙見1.35 短存高息王12.88厘

16:19 2021/12/27

分享：

英國染疫人數再創新高，累英超球賽取消，市料假後首相約翰遜再實施封鎖措施。

    點擊圖片放大
    +7
    +6

自從英倫銀行率先於12月16日上調政策利率0.15厘後，成為首間加息的主流央行，刺激英鎊兌美元約在1.31止跌喘穩。專家預期，英國明年再加息3至4次，累計重手加0.75厘至1厘，冀對應脫歐後通脹飛升的困局。正因市場偷步炒英鎊，不少名家料鎊滙已幾近見底，對英鎊有需要者不妨在現水位收集。而信銀國際的名家料來年英鎊或挑戰1.39高位。

花旗銀行財富管理業務高級投資策略師陳正犖回應本報查詢指，2022年料英國至少再加一次息。

中信銀行（國際）首席經濟師卓亮更進取，料英國明年或加息3至4次，累計最多上調0.75厘至1厘。且料英鎊兌美元今年底約在1.33水平，明年高低位介乎1.3至1.39，明年底目標價為1.35。

上商研究部主管林俊泓則預測，明年英國加3次息，料鎊滙短期約在1.31見底。

澳元短存高息王11厘  3大名家明年最看好澳元【下一頁

英鎊現水平約報1.338，今年走貶逾2%。不過，綜合分析指中長綫亦有多項暗湧限制英鎊升幅，比方英法就捕魚權的爭拗、脫歐後遺症衍生的北愛疆界問題，以至歐洲難民癥結、烏克蘭地緣政冶等。

花旗陳正犖估計，未來3個月、半年至1年內英鎊可能跌穿1.3，再試1.29低位，長綫目標1.32。至於短期操作方面，華僑永亨經濟師預警，英國每天染疫人數破10萬人，市場緊盯聖誕佳節後會否再有抗疫限制的辣招，料未來兩周英鎊兌美元的上落區間介乎1.31至1.358 ，兌港元的支持位在10.216，阻力區為10.591。

港元定存罕現10厘高息  玩法較另類​​​​​​​【下一頁

專家又提醒，宜趁Omicron再疫襲英倫、英鎊欲升乏力而伺機低吸，料鎊滙短期約在1.35已見頂，再開立定期存款先賺息。目前中銀香港 （02388） 及集友7天享10厘，滙豐（HSBC）有11厘，恒生 （00011） 及南商更達12厘，惟高處未算高，富邦冠絕全城的息率更報12.88厘。

惟要注意不少特惠息正倒數，只餘下5天限定，因普遍於本周五（12月31日）到期。再舉高息王富邦的12.88厘為例，以上限3,000萬元計，大戶於7天存期內可安心賺息逾7萬元，惟超高息現正最後召集。

此外，外電引述分析指，英國明年通脹或突破6.8厘，再創30年高位，主因能源價格急升及供應鏈緊張。而英倫銀行剛於12月中加息0.15厘，乃3年來首次出手，加至0.25厘，主要因為11月份通脹突破5厘，創下10年新高。

更多【高息定存】文章

相關新聞：【人幣定存】3個月人民幣定存最高息2.8厘 穩賺近7萬港元利息

【人幣定存】半年人民幣定存享2.9厘 撼贏人行央票中標息2.5厘

【美元定存】美元半年定存息最高0.85厘 期內穩陣賺息逾4萬港元

一按即睇最新、最準、最齊存款利率及優惠，立即免費下載使用【按此】

一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結

特約記者︰曾桂芬

責任編輯︰陳楚源

目標價 英鎊 定期存款 外幣定期存款

上一篇文章

【2021稅貸戰】80萬元稅貸受捧 哪間最抵借？

下一篇文章

【元宇宙遊戲】元宇宙「邊玩邊賺」勢成虛擬經濟體系　創不同新工作崗位
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【MIRROR】港股今年表現差絶全球　聽MIRROR新歌可能有救？
【MIRROR】港股今年表現差絶全球　聽MIRROR新歌可能有救？
【港元定存】港元定存罕現10厘高息　玩法較另類
【港元定存】港元定存罕現10厘高息　玩法較另類
【中國巴菲特】段永平「錢沒地方去」　賭蘋果不會跌穿170美元　博賺1.5億期權金
【中國巴菲特】段永平「錢沒地方去」　賭蘋果不會跌穿170美元　博賺1.5億期權金
【元宇宙遊戲】元宇宙「邊玩邊賺」勢成虛擬經濟體系　創不同新工作崗位
【元宇宙遊戲】元宇宙「邊玩邊賺」勢成虛擬經濟體系　創不同新工作崗位
【人幣定存】3個月人民幣定存最高息2.8厘 穩賺近7萬港元利息
【人幣定存】3個月人民幣定存最高息2.8厘 穩賺近7萬港元利息
【澳元定存】澳元短存高息王11厘　3大名家明年最看好澳元
【澳元定存】澳元短存高息王11厘　3大名家明年最看好澳元
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款