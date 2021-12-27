【虛擬資產】《阿童木》NFT拍賣5,600萬日圓成交　創日系作品最高紀錄

▲ 近日動畫製作公司手塚製作就把日本「漫畫之神」手塚治虫的動畫手稿，製作成NFT項目《來自手塚治虫的碎片》，並成功拍賣阿童木系列NFT。

NFT加密藝術市場近期是最炙手可熱的話題，多件NFT加密藝術作品在2021年寫下多項成交歷史新高。近日動畫製作公司手塚製作就把日本「漫畫之神」手塚治虫的動畫手稿，製作成NFT項目《來自手塚治虫的碎片》，並成功拍賣阿童木系列NFT。

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據日本傳媒《美術手帖》報道指，於12月15日開始進行拍賣的是《阿童木Astro Boy / 鉄腕アトム》，也是《來自手塚治虫的碎片》NFT項目第一波作品。是次拍賣的《阿童木》，為手塚製作所官方授權的數位馬賽克藝術，由多達4萬篇黑白與彩色原版動畫手稿，所排列而成的作品，每張手稿都代表了手塚治虫的單件作品或人物。

該拍賣已在12月18日完成，起賣價為10個以太幣（約46萬日圓，即3.1萬港元），最終成交價達到了120個以太幣（約5,600萬日圓，即382萬港元），被一名叫D67C91的網友成功入手，創下日系NFT作品最高交易紀錄。

手塚製作官方表示，《阿童木》主題NFT作品只是手塚工作室NFT藝術系列作品的第一彈，之後會陸續推出手塚治虫其他多部名作，如《火之鳥》、《怪醫黑傑克》等。

NFT技術解決方案供應商Double jump.tokyo Inc行政總裁Hironobu Ueno則提醒，OpenSea上出現偽造的NFT項目，買家要小心購買，避免買到假的NFT。他強調，Double jump.tokyo Inc的項目都會在以太坊上運行，應小心辨認。

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責任編輯：曾曉汶