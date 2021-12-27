【美國疫情】福西對一事感震驚 警告確診人數繼續升

美國近期新冠肺炎疫情惡化，紐約州單日確診人數創新高。美國前總統特朗普早前自爆已接種第3劑新冠疫苗，卻引來支持者一片噓聲，華府傳染病專家福西對此事感到震驚。福西表示新增確診數會持續增加，對於有研究指Omicron變種引發的症狀較輕，福西強調仍需保持警惕。

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特朗普（Donald Trump）本月20日自爆已接種第3針疫苗，台下支持者發出一片噓聲。特朗普當時回應指，發出噓聲的人僅佔少數，並於翌日訪問中繼續稱讚疫苗成效，惟同時指接種疫苗仍是個人選擇。

福西（Anthony Fauci）周日（26日）接受美國廣播公司（ABC）訪問時表示，對特朗普被支持者報以噓聲而感到有點沮喪（a bit dismayed）。

福西指更令他感到震驚的是，特朗普在這群人當中如此受歡迎，仍會因為疫苗而遭到支持者噓，反映他們在接種疫苗一事上有多麼頑固。福西亦對未接種疫苗人士感到十分憂慮，指他們目前屬最高危族群。

近期有研究顯示， Omicron變種引致徵狀較輕，入院人數較少。福西強調現時不能自滿（get complacent），需對疫情保持警惕。他表示即使受感染後症狀相對沒這麼嚴重，但當確診人數大增，亦會抵消症狀較輕帶來的正面影響。

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福西亦在採訪中透露，美國最近1周平均每日新增15萬宗確診。隨著Omicron變種在全球範圍內迅速傳播，他相信新增確診數會繼續上升。

美國疾控中心（CDC）數據顯示截至上周四（23日），美國累計已錄得逾5,100萬人感染新冠肺炎，累計死亡人數亦在本月中旬時超過80萬。Omicron變種1周前在美國已演變為主要流行病毒株，已被證實具有較高傳染性，導致美國近期確診人數急增。

美國紐約州上周五（24日）錄得逾4.9萬宗確診個案，創當地自疫情爆發以來單日新高。翌日聖誕節接受檢測人數較少，僅錄得逾3.6萬宗確診。美媒報道指，紐約州過去1周幾乎每日確診人數都創新高。上周三（22日）下午公布統計數據顯示，紐約州累計已錄得逾300萬宗確診。

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責任編輯：李俊儀