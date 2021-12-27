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美國家安全最大威脅係乜？賀錦麗答：民主

環球政治 15:31 2021/12/27

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美國副總統賀錦麗上任後支持度持續下滑，工作表現備受質疑。賀錦麗於周日播出的訪問聲稱，民主是美國國家安全的最大威脅。賀錦麗其後解釋，她是指美國人有必要為民主完整性而戰。

拜登聖誕賀詞 「相信國家會在黑暗中找到曙光」 【下一頁】

賀錦麗（Kamala Harris）出席哥倫比亞廣播公司（CBS）「Face the Nation」節目時，主持布倫南（Margaret Brennan）詢問賀錦麗認為有哪個國家安全威脅，會使她無法安寢。

賀錦麗講乜？網民有乜回應？

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賀錦麗回答對方：

坦白講，其中一樣係民主。

（Frankly, one of them is our democracy. ）

賀錦麗形容人們正進入一個新時代，而美國面臨的威脅有多種形式，聲稱獨裁政權正接管世界並在全球擁有巨大影響力。

她其後再解釋指，她的意思是人們有必要為民主的完整性而戰（fight for the integrity of our democracy.）。

賀錦麗又表示為民主完整性而戰，顯然也關於人們需要怎樣行動來應對氣候危機。她表示氣候暖化本身已代表一種威脅，與全球安全直接相關。她認為如果美國及盟國共同努力，就有可能克服威脅。

拜登與民眾通話 對方講完反拜登語句後cut線（有片） 【下一頁】

美國總統拜登（Joe Biden）今年3月委任賀錦麗負責應對邊境非法移民危機，但賀錦麗只用了兩天時間訪問危地馬拉及墨西哥，因而被批評辦事不力。

主持在訪問期間詢問賀錦麗在應對邊境危機的角色。賀錦麗稱她訪問危地馬拉時曾與當地人商討這個問題，指當時大多數人都強調他們不想離開故鄉。她更堅稱自己的首要任務仍是解決邊境非法移民的根源。

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責任編輯：鄭錦玲

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