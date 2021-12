美國家安全最大威脅係乜？賀錦麗答：民主

美國副總統賀錦麗上任後支持度持續下滑,工作表現備受質疑。賀錦麗於周日播出的訪問聲稱,民主是美國國家安全的最大威脅。賀錦麗其後解釋,她是指美國人有必要為民主完整性而戰。

賀錦麗(Kamala Harris)出席哥倫比亞廣播公司(CBS)「Face the Nation」節目時,主持布倫南(Margaret Brennan)詢問賀錦麗認為有哪個國家安全威脅,會使她無法安寢。

賀錦麗講乜?網民有乜回應?

賀錦麗回答對方:

坦白講,其中一樣係民主。 (Frankly, one of them is our democracy. )

賀錦麗形容人們正進入一個新時代,而美國面臨的威脅有多種形式,聲稱獨裁政權正接管世界並在全球擁有巨大影響力。

她其後再解釋指,她的意思是人們有必要為民主的完整性而戰(fight for the integrity of our democracy.)。

賀錦麗又表示為民主完整性而戰,顯然也關於人們需要怎樣行動來應對氣候危機。她表示氣候暖化本身已代表一種威脅,與全球安全直接相關。她認為如果美國及盟國共同努力,就有可能克服威脅。

美國總統拜登(Joe Biden)今年3月委任賀錦麗負責應對邊境非法移民危機,但賀錦麗只用了兩天時間訪問危地馬拉及墨西哥,因而被批評辦事不力。

主持在訪問期間詢問賀錦麗在應對邊境危機的角色。賀錦麗稱她訪問危地馬拉時曾與當地人商討這個問題,指當時大多數人都強調他們不想離開故鄉。她更堅稱自己的首要任務仍是解決邊境非法移民的根源。

