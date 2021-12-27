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碧咸聖誕節曬全家福 一舉動意外成為網民焦點 (多圖)

環球社會熱點 14:09 2021/12/27

分享：

英國著名前球星碧咸的4名子女都已長大，有著出色的外型並深受網民歡迎。碧咸與妻子聖誕節時於社交媒體，與粉絲分享一家六口的全家福。有眼利的網民發現碧咸偷偷踮起腳尖，讓自己在身高1米85的二仔Romeo旁邊都顯得「不輸蝕」，可愛的舉動意外成為網民討論焦點。

英男持十字弓闖溫莎堡 事前錄片揚言暗殺英女王報復 【下一頁】

碧咸（David Beckham）與妻子維多利亞（Victoria Beckham） 趁聖誕佳節，在社交媒體分享一家六口的家庭照片。碧咸夫婦與大仔Brooklyn、二仔 Romeo、細仔Cruz，以及幼女Harper Seven，在聖誕樹前影全家福。

從照片可見，22歲的Brooklyn雙手放在10歲的Harper肩膊上。Harper已長大不少，手捧一束鮮花流露滿面笑容。

而現年46歲的碧咸緊靠19歲的Romeo、身穿綠色長裙的妻子Victoria則站在中間。

    點擊圖片放大
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英女王懷緬菲臘親王 聖誕講話擺滿兩人回憶 【下一頁】

碧咸於帖文寫著：「來自碧咸一家的聖誕飛吻！ 」（Christmas kisses from the Beckhams！）

但有不少眼利的網民將重點放在碧咸的小動作上。相中看來與身高1米85的Romeo差不多的碧咸，原來偷偷踮起腳尖，免得自己看起來較二仔Romeo矮小。事實上，身高米8的碧咸於去年早已發文公開「認輸」，承認Romeo已高過自己。

有網民更將碧咸踮起腳尖的相片放大、並在Twitter轉發及流傳。

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責任編輯：郭麗明

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