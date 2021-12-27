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【華為摺機】華為摺機P50 Pocket維修費曝光　比三星貴一截？

科技 14:15 2021/12/27

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華為（Huawei）上周宣布推出首部翻蓋式摺機Huawei P50 Pocket。

華為（Huawei）上周宣布推出首部翻蓋式摺機Huawei P50 Pocket，採用水滴無痕摺疊技術，以獨有的摺疊方式，使內屏展開後可以無痕方式顯示內容。而消費者最關注的，除了手機價錢外，還有新手機屏幕的維修費用！華為也留意到大眾的疑問，決定公布P50 Pocket維修費。

【華為發布會】華為豎折手機Huawei P50 Pocket登場　 最平8,988人民幣可入手（多圖）

【華為發布會】華為首款HarmonyOS智能眼鏡登場　實時感應頸椎變化、評估健康風險

據華為官網顯示，華為P50 Pocket在中國售價由8,988人民幣（約11,010港元）起，其屏幕維修費高達4,379人民幣（約5,364港元），幾乎是手機價格的一半。而P50 Pocket的最大競爭對手三星Galaxy Z Flip 3，香港維修費只需2,930港元，兩者價格相差甚遠。

另值得一提的是，針對華為P50 Pocket，華為推出了碎屏服務保險和延長服務保險服務，碎屏服務保險覆蓋內屏和外屏保障，使用該權益，屏幕碎後可享低價服務費換屏，而該服務12個月售價899人民幣（約1,101港元），隨機購買碎屏服務保險，更可加贈購買之日起兩年內一次的免費電池更換服務。到底是否划算？就見仁見智了！

【華為動向】華為於海港城再設HarmonyOS智能生活館　今起正式開放

責任編輯：曾曉汶

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