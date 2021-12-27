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北約倡下月與俄羅斯會談 莫斯科：考慮中

環球政治 13:32 2021/12/27

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北約秘書長斯扎爾滕貝格向俄羅斯提議，於下月舉行北約-俄羅斯理事會會議。而俄羅斯外交部表示已收到北約召開會議的邀請，目前正在考慮中。而俄羅斯總統普京警告，如北約拒絕作出阻止東擴的安全保障，俄羅斯將考慮採取一系列軍事措施。

俄羅斯同意明年與美啟動磋商 強調並非想開戰 【下一頁】

北約周日（26日）表示，斯扎爾滕貝格（Jens Stoltenberg）向俄方提出，下月12日召開俄羅斯-北約理事會會議。而北約軍事委員會屆時會於比利時布魯塞爾開會。

北約發表聲明強調，北約與俄羅斯的任何對話都必須建立於互惠基礎，解決北約對俄方行動的憂慮，基於核心原則及歐洲地區安全的文件基礎，並與北約歐洲地區夥伴協商。

而俄媒塔斯社（TASS）引述俄羅斯外交部發言人指，俄方已經接獲北約的提議，目前尚在考慮中。

俄羅斯早前就與烏克蘭的緊張關係，向美國在內等西方國家提出安全保障條約草案，提出8點要求。要求包括禁止烏克蘭加入北約，要求北約撤走位於東歐的軍事部署，所有兵力及武器回到1997年東擴前的駐點。

俄羅斯安全保障條約提8要求 禁烏克蘭加入北約 【下一頁】

而普京（Vladimir Putin）周日敦促西方國家迅速採取行動，以滿足俄方要求。普京更警告如西方國家在俄方家門繼續具有侵略性的路線，莫斯科將不得不採取充分的軍事技術措施來應對。

當被問到俄方具體會採取哪些軍事措施時，普京表示或有多項措施，取決於軍事專家向他提交的建議。

普京重申烏克蘭加入北約或部署聯盟武器，對莫斯科而言是一條禁止西方跨越的紅線。普京形容俄方無處可退，指北約可能在烏克蘭部署導彈，屆時只需數分鐘就可到達莫斯科，因此俄羅斯需要阻止他們的行動。

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責任編輯：鄭錦玲

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