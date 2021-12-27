【元宇宙】傳蘋果挖角Meta AR總監　為推自家MR裝置鋪路

▲ 近日有消息指，蘋果挖角聘請Facebook母公司Meta的AR公關總監Andrea Schubert，籌備新團隊以負責AR及VR的發布和銷售事宜。（法新社資料圖片）

隨著元宇宙趨勢，蘋果（Apple）一直積極為推出擴增實境（AR）和虛擬實境（VR）裝置做好準備。近日有消息指，蘋果挖角聘請Facebook母公司Meta的AR公關總監Andrea Schubert，籌備新團隊以負責AR及VR的發布和銷售事宜。外界推測，蘋果自家的AR及VR產品將於明年推出。

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據外媒AppleInsider報道，彭博記者Mark Gurman在《Power On》新聞報中指出，蘋果正打造新團隊，主要負責AR及VR裝置的行銷活動，並聘請Schubert來負責統籌。惟現時並沒有實質證據證明挖角一事，Schubert於社交平台LinkedIn的個人頁面上，目前仍顯示她仍在Meta工作，擔任現實實驗室（Reality Labs）溝通、擴增實境和研究總監一職。不過基於市場競爭及蘋果一向著重保密的風格，在產品正式發布前，不公開員工調動也是合理的。

綜合外媒報道，蘋果將推出一款混合實境（MR）獨立頭盔，會利用相機提供MR體驗，並預料該相機會配備與Apple Watch相似的玻璃外殼，也會附帶與AirPods Max相似的耳機，而且會以光學雷達玻璃外殼（LiDAR）感測系統來追蹤使用者。而外界一直推測蘋果將於2022年推出相關產品，外界預計是次挖角正為發展新AR及VR產品推廣和發布作準備。

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