【聖誕市道】商場人流暢旺　信和3大商場人流升35%　食肆生意升7成

▲ 信和集團資產管理董事蔡碧林表示，零售市道持續向好，消費意欲較去年明顯上升。（信和提供圖片）

今日迎來一連三日聖誕假期的最後一日，受惠於疫情緩和，今年聖誕市況熱鬧。信和集團旗下3大商場，包括屯門市廣場、奧海城及荃新天地，期內人流按年錄得35%增長。

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信和集團公布，在12月25日至27日期間，3個商場的人流按年升35%，合共逾300萬人次。信和集團資產管理董事蔡碧林表示，零售市道持續向好，消費意欲較去年明顯上升，同時部分消費券亦將於本月底到期，市民或「趕尾班車」使用餘下消費券，外出消費購物。另外，八達通最後一期消費券亦已於本月16日發放，進一步刺激年尾市道。

餐飲業生意增7成

同時，受聖誕氣氛及天氣轉冷的帶動下，不少顧客搜羅禮物及添置新裝，當中精品、飾物及童裝店舖的生意，錄得25%的按年增長；而時裝、化妝品及影音電器的生意亦按年升約20%。另外，餐飲表現持續好轉，生意錄得有70%的大幅提升。

蔡碧林又提到，聖誕節是購物及餐飲的黃金檔期，今年集團特別與迪士尼合作，於旗下7大商場及利東街舉行「Disney Winter Celebration 迪士尼閃亮冬季」活動，合共投放3,000萬元作宣傳推廣費用，並推出飄雪匯演及AR互動遊戲等，吸引顧客消費。

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日本風商戶佔3至4成

信和集團表示，將會積極提升旗下商場硬件及改善商戶組合，以刺激本地消費及人流。 以屯門市廣場為例，除了在中庭設置了全新的540呎4K大屏幕外，亦引進了不少日本風商戶，包括超人氣的DON DON DONKI、壽司郎及NAMCO等日本品牌，佔商場鋪位面積30%至40%。

除了DON DON DONKI於7月份正式進駐，同層有十多個新商戶已於11月初開陸續進駐，包括新界西北區首間GU、人氣食肆BEANS、網紅蛋糕店Oookie Cookie、售賣特色曲奇及甜點的PIN及望月、主打純素咖啡的素啡工場等。



除此之外，屯門市廣場最近引入首個美食廣場FoodMaze，並於今年聖誕前正式登場。富臨旗下的FoodMaze包括2間餐廳及9間食店，連同最新進駐的一系列食肆包括Kikusan、佐賀燒肉谷．山見台式火鍋等，餐飲類商戶比例亦由20%提升至25%。

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責任編輯：葉泳珊