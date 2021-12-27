【蘋果動向】告別「瀏海時代」？　傳iPhone 14將用打孔屏幕設計

▲ 有消息指新一代iPhone將會告別一直為人詬病的「瀏海屏幕」，改用打孔屏幕取代，意味iPhone 14或會成蘋果時代的重要改變。（法新社資料圖片）

蘋果（Apple）於今年九月發行的iPhone 13大受歡迎，外界一直猜測iPhone 14將於什麼時候推出。據外媒報道，iPhone 14將於明年推出，有消息指新一代iPhone將會告別一直為人詬病的「瀏海屏幕」，改用打孔屏幕取代，意味iPhone 14或會成蘋果時代的重要改變。

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韓媒《The Elec》稱，iPhone 14將會為iPhone 12和iPhone 4的混合體，機型比早期的iPhone更堅固，而背面將會保留玻璃表面的設計。而屏幕瀏海的部分將會消失，改用打孔設計。據悉，iPhone 14將會將多個傳感器塞進屏幕項部的小孔子裡，包括一個紅外線鏡頭、一個泛光照明器（Flood Illuminator）、一個紅外線接收器和FaceTime自拍鏡頭等。

另外The Elec又提及，明年新一代iPhone 14系列搭載的新型LTPO TFT OLED 面板，將會打破由三星獨家供應高階Pro系列手機面板的局面。據悉，LG Display將與蘋果合作，iPhone 14所採用的OLED 面板，將由LG Display位於韓國坡州的 P9 工廠負責，由旗下的AP4 生產線進行量產。

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責任編輯：文睿