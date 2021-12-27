  • 13°C
香港時間 : 20211227日 (一) 16:29
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【蘋果動向】告別「瀏海時代」？　傳iPhone 14將用打孔屏幕設計

科技 15:40 2021/12/27

分享：

有消息指新一代iPhone將會告別一直為人詬病的「瀏海屏幕」，改用打孔屏幕取代，意味iPhone 14或會成蘋果時代的重要改變。（法新社資料圖片）

蘋果（Apple）於今年九月發行的iPhone 13大受歡迎，外界一直猜測iPhone 14將於什麼時候推出。據外媒報道，iPhone 14將於明年推出，有消息指新一代iPhone將會告別一直為人詬病的「瀏海屏幕」，改用打孔屏幕取代，意味iPhone 14或會成蘋果時代的重要改變。

【實用秘技】蘋果聖誕前夕推教學影片　送上10個實用小技巧（多圖+影片）

韓媒《The Elec》稱，iPhone 14將會為iPhone 12和iPhone 4的混合體，機型比早期的iPhone更堅固，而背面將會保留玻璃表面的設計。而屏幕瀏海的部分將會消失，改用打孔設計。據悉，iPhone 14將會將多個傳感器塞進屏幕項部的小孔子裡，包括一個紅外線鏡頭、一個泛光照明器（Flood Illuminator）、一個紅外線接收器和FaceTime自拍鏡頭等。

另外The Elec又提及，明年新一代iPhone 14系列搭載的新型LTPO TFT OLED 面板，將會打破由三星獨家供應高階Pro系列手機面板的局面。據悉，LG Display將與蘋果合作，iPhone 14所採用的OLED 面板，將由LG Display位於韓國坡州的 P9 工廠負責，由旗下的AP4 生產線進行量產。

【充電異常】Apple Watch 更新watchOS 8.3　部份用戶未能充電

【iPhone SE】新iPhone SE或搶先iPhone 14　明年年初有望上市

責任編輯：文睿

相關文章

【蘋果Mac】macOS Monterey 12.1更新　部份M1 Mac用戶未能下載
2021/12/16
【蘋果Mac】macOS Monterey 12.1更新　部份M1 Mac用戶未能下載
【芯片荒】傳蘋果將自研無線芯片　取代第三方芯片供應商
2021/12/17
【芯片荒】傳蘋果將自研無線芯片　取代第三方芯片供應商
【Apple】果迷注意！　傳iOS 16不支援iPhone 6s系列
2021/12/21
【Apple】果迷注意！　傳iOS 16不支援iPhone 6s系列
【用戶私隱】官網資料遭移除　蘋果CSAM功能或壽終正寢？
2021/12/17
【用戶私隱】官網資料遭移除　蘋果CSAM功能或壽終正寢？
【Apple】再有新產品？　彭博爆蘋果擬研發大屏幕iPad
2021/12/20
【Apple】再有新產品？　彭博爆蘋果擬研發大屏幕iPad

你可能感興趣

【蘋果Mac】macOS Monterey 12.1更新　部份M1 Mac用戶未能下載
17:32 2021/12/16
【蘋果Mac】macOS Monterey 12.1更新　部份M1 Mac用戶未能下載
【芯片荒】傳蘋果將自研無線芯片　取代第三方芯片供應商
15:30 2021/12/17
【芯片荒】傳蘋果將自研無線芯片　取代第三方芯片供應商
【Apple】果迷注意！　傳iOS 16不支援iPhone 6s系列
20:40 2021/12/21
【Apple】果迷注意！　傳iOS 16不支援iPhone 6s系列
Apple iPhone iPhone 13 網絡通訊 攝影器材 硬件 設計 鏡頭 LG Samsung

上一篇文章

【百度動向】百度AI開發者大會開鑼　李彥宏揭露AI技術最新進展

下一篇文章

【華為摺機】華為摺機P50 Pocket維修費曝光　比三星貴一截？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【網絡安全】Microsoft Teams釣魚漏洞被揭發9個月　微軟仍未完全修復
【網絡安全】Microsoft Teams釣魚漏洞被揭發9個月　微軟仍未完全修復
【Zoom新功能】Zoom推視像留言　新更新助辦公桌預訂
【Zoom新功能】Zoom推視像留言　新更新助辦公桌預訂
【系統升級】Google Play存兼容性問題　三星急停One UI 4.0升級
【系統升級】Google Play存兼容性問題　三星急停One UI 4.0升級
【元宇宙】Snapchat推出「阿凡達」濾鏡　予用戶體驗元宇宙
【元宇宙】Snapchat推出「阿凡達」濾鏡　予用戶體驗元宇宙
【遊戲熱話】缺貨潮反令任天堂受惠？　日本最新遊戲銷售前30名全由Switch奪得
【遊戲熱話】缺貨潮反令任天堂受惠？　日本最新遊戲銷售前30名全由Switch奪得
【機迷熱話】騰訊「限遊令」加辣　未成年玩家元旦假期每晚只能玩1小時
【機迷熱話】騰訊「限遊令」加辣　未成年玩家元旦假期每晚只能玩1小時
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款