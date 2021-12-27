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【澳洲疫情】首錄Omicron死亡個案 政府拒收緊防疫

環球社會熱點 14:03 2021/12/27

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澳洲近期受新冠肺炎Omicron變種病毒影響，確診人數創新高。澳洲周一（27日）確認錄得首宗Omicron變種死亡個案，死者是1名長者，但澳洲當局未再因此收緊防疫措施。昆士蘭州按人口計為澳洲第3大州，州長白樂琪表示當地住院患者人數低，未對醫療系統構成壓力。

悉尼所在州重推口罩令 確診創新高 【下一頁】

悉尼所在的新南威爾士州（NSW）周一確認，1名年逾80歲的男子在安老院感染Omicron變種，周日（26日）於悉尼1間醫院內離世。男子生前患有長期病，而這宗為澳洲首宗Omicron變種死亡個案。

澳洲周日共錄得6宗新冠死亡個案，包括上述年逾80歲男子，所有死者皆來自新州及維多利亞州。

澳洲周一宣布再增9,400宗確診，但南澳洲尚未公布最新疫情數據，確診數料再上升。而周一的新增確診患者，主要來自新州及維多利亞州。

而昆士蘭州新增784宗確診及4人入院，州長白樂琪（Annastacia Palaszczuk）指雖然確診人數正增加，但並未對醫療系統造成影響。

無罩外遊釀多地封城 澳洲染疫少年遭重罰近20萬 【下一頁】

澳洲上月放寬入境限制，允許完成接種新冠疫苗的國民回國後免隔離。對於近期新增確診患者人數急升，澳洲衛生專家表示， Omicron變種似乎較之前的變種更具傳染性但亦較溫和。當局雖收緊部分限制， 但拒絕再度封城。

新州周一起恢復民眾掃描二維碼登記進入公共場所的要求，多州亦開始強制要求民眾在室內公共場所佩戴口罩。

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責任編輯：李俊儀

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