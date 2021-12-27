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【機迷熱話】內地嚴禁「精神鴉片」　遊戲平台Steam聖誕被列入黑名單

科技 13:13 2021/12/27

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有內地玩家於聖誕節當日（25日）表示，無法進入美國遊戲平台Steam，有指國際版本的Steam已被內地政府列入黑名單。（Steam官方Facebook及法新社資料圖片）

中國內地近年積極監管未青少年的網絡行為，於今年相繼實施多行有關網絡規管的政策。據外媒《The Gamer》報道，有內地玩家於聖誕節當日（25日）表示，無法進入美國遊戲平台Steam，有指國際版本的Steam已被內地政府列入黑名單，而內地玩家現只能使用功能及遊戲較少的「Steam中國」。

【機迷熱話】任天堂擴建京都總部大樓　提升自製遊戲內容能力

報道指，外國論壇ResetEra及Reddit網友日前透過內地IP進行實測，發現所有與Steam的連線已經遭阻斷，沒有VPN是無法連線的，內地知名遊戲媒體《遊俠網》也進行測試，結果同樣無法連線到國際版本Steam。

據悉，內地政府早前就網絡遊戲推出一系列的禁令，以管規青年的網絡使用情況，如未成年者平日禁網絡遊戲，只能周未玩三小時、禁使用加密貨幣等，更限制在內地上架的遊戲內容不得涉及反中。Steam也就以上措施，於今年二月推出「Steam中國」，惟當中的遊戲量大幅減少，遊戲功能也並不齊全。

目前尚不知此舉將會為內地遊戲業帶來什麼影響，但這也表現了內地政府對於規管青少年網絡行為的決心。

【網絡安全隱患】網絡程式現嚴重漏洞　蘋果iCloud、Steam或成攻擊目標

【進軍電競界】高通推Snapdragon G3x Gen 1遊戲平台　夥Razer推手提遊戲機開發套件

責任編輯：文睿

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