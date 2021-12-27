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【疫市開店】優品360進軍深圳設首間內地分店　續拓大灣區市場

商業 12:50 2021/12/27

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優品360的深圳新店，以香港店舖設計為藍本。（優品360提供圖片）

食品零售商優品360首間深圳分店早前正式開幕，成為該集團於內地市場的首個據點。該企希望繼續發展大灣區市場，增設分店。

【CES 2022】憂慮Omicron疫情　Google等科技大企不參加2022 CES實體展

優品360在深圳龍華區「壹方天地」開設中國市場內的首間店舖，銷售主要來自海外的進口預先包裝休閒食品及其他雜貨產品，包括朱古力及糖果、包裝烘焙產品及零食、果仁及乾果、穀物及其他雜項食品、飲品及酒類、調味料，以及嬰兒食品。

優品360今次進駐的「壹方天地」為鄰近住宅及商廈的大型購物商場，該商場結合休閒、購物、娛樂、親子等多方面需求，全面滿足周邊居民日常生活需求。優品360新店面貌以香港店舖設計為藍本。

該集團行政總裁許志群表示：「這間分店將成為我們在內地市場的首個據點，未來我們會繼續在大灣區內尋找合適的地點增設分店，並透過不斷優化產品結構及嘗試不同的營運策略，希望能盡快探索出一個成功的盈利模式，令我們將來可以進一步將銷售網絡拓展至全國各地。」

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責任編輯：葉泳珊

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