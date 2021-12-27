英男持十字弓闖溫莎堡 事前錄片揚言暗殺英女王報復

英女王因應英國新冠肺炎疫情，今年留在溫莎堡過聖誕節。一名持有十字弓的男子於聖誕節早上闖入溫莎堡後被捕，當地媒體公開該男子事前錄製影片，男子在片中聲稱要暗殺英女王，以報復1919年英國軍隊在印度殖民地向當地民眾開槍的慘案。

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英國警方表示，一名來自南安普敦（Southampton）的19歲男子，聖誕節當日早上被發現手持十字弓。據悉，他從外牆爬入溫莎堡，隨即觸發安全警報。男子在花園内被捕，他未能成功進入任何建築物。

警方以涉嫌非法闖入受保護地區並持有攻擊性武器的罪名扣留男子，他亦接受精神健康評估，警方正詳細調查案件。

英媒取得相信是涉案男子拍攝的影片，他穿著全黑連帽衛衣及戴上面具，使用變聲器說話。他在片中就對其即將要做的事致歉，表明自己會嘗試暗殺英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II），就1919年的阿姆利則慘案（Jallianwala Bagh massacre）的遇難者報復英女王。

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男子自稱為印度錫克教徒及西斯（Sith）；姓名是Jaswant Singh Chail及Darth Jones，希望為因種族而被殺害、羞辱及歧視的人復仇。據悉，朋友均稱他為Jas 。

傳媒估計他可能是受到電影《星球大戰》影響，其中西斯相信是指星球大戰内的主要反派角色；而Darth Jones相信是指黑武士維達 （Darth Vader）的配音員瓊斯（James Earl Jones）。而影片背景亦掛著一幅電影反派西斯武士馬格斯 （Darth Malgus）的照片。

男子在被捕前24分鐘，將預先錄好的影片上傳到社交程式Snapchat，警方正研究影片內容，強調會嚴肅對待事件，並已通知內政部。

阿姆利則屠殺發生於1919年4月13日，當年駐印度英軍向大批印度示威民眾開火，造成379人死亡及1,200人受傷。

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責任編輯：郭麗明