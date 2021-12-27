【Spider-Man】假冒提供《蜘蛛俠：不戰無歸》電影免費下載　黑客挾帶惡意軟件入侵挖礦

▲ 網絡安全公司Reason Cybersecurity偵測發現，網絡上出現大量號稱是《蜘蛛俠：不戰無歸》電影供應予網民下載，惟經調查後，發現是挖礦軟件Monero。

Marvel超級英雄片《蜘蛛俠：不戰無歸（Spider-Man： No Way Home）》自12月15日上映後一直深受大批影迷歡迎，票房相當亮眼，更成為今年2021最賣座的荷李活電影。蜘蛛俠熱潮有增無減，有網絡資訊安全公司發現，近日網上湧現大批假冒提供《蜘蛛俠：不戰無歸》影片的惡意程式，一旦用家下載該影片，就會被黑客利用挖礦軟件Monero入侵電腦，導致CPU資源被過度使用，電腦效能無故變慢，甚至令電費金額急升。

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網絡安全公司Reason Cybersecurity偵測發現，網絡上出現大量號稱是《蜘蛛俠：不戰無歸》電影供應予網民下載，惟經調查後，發現是挖礦軟件Monero。Reason Cybersecurity指，不少黑客會透過冒充熱門的合法軟件或電影影片，並提供免費下載作為誘餌，藉此暗中散播惡意挖礦軟件。

報告指，這些挖礦軟件並不會竊取用戶電腦個人資料，但就會在電腦背後程式執行挖礦，大量佔用電腦CPU資源，令電腦效能無故變慢，甚至電腦還可能因為被植入挖礦軟件後消耗的電力，用戶需要為此付出高額的電費。

要避免下載這類惡意挖礦軟件，Reason Cybersecurity呼籲用戶要支持正版軟件，也避免從非官方、與任何非法的管道下載檔案及影片。另外，用家也可在下載各式檔案時，於資料夾上方從「檢視」選單，把「副檔名」勾選為顯示狀態，再多次確認並檢視是否為惡意檔案。

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責任編輯：曾曉汶