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【Omicron變種】5大症狀似普通感冒 英國過半患者有

環球社會熱點 11:46 2021/12/27

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英國新冠肺炎疫情持續惡化，威爾斯等地紛紛收緊防疫措施。英國有研究發現近期新冠患者症狀改變，Omicron變種目前的常見症狀與普通感冒十分相似，英國過半出現喉嚨痛等5大症狀的患者實為感染新冠肺炎。研究團隊呼籲英國政府需盡快更新抗疫指引。

英格蘭或收緊防疫 持續至明年3月底 【下一頁】

英國疫情研究應用程式 ZOE App研究團隊分析程式收集所得數據，結果發現近期新冠患者人數急增66%，目前平均45個英國人，就有1人出現新冠症狀。

英國政府目前的指引，僅將持續咳嗽、發燒、喪失味覺或嗅覺列為新冠症狀。但研究發現上述症狀並非Omicron變種的最常見症狀，而很多Omicron患者都出現包括喉嚨痛、流鼻涕、疲倦、打噴嚏及頭痛等類似感冒的症狀。

研究指逾半出現類似感冒徵狀人士屬感染新冠肺炎，或已感染Omicron變種。常見症狀包括喉嚨痛、流鼻涕、疲倦、打噴嚏及頭痛。ZOE App首席科學家斯佩克特（Tim Spector）表示，政府需改變新冠症狀指引。

英國緊急情況科學諮詢小組（SAGE）委員會上周四（23日）召開會議，期間表態支持研究建議指，有初步證據顯示目前錄得的Omicron變種個案症狀有所改變，失去味覺或嗅覺個案數目略有下降。

英國多處收緊防疫措施 英格蘭除外 【下一頁】

斯佩克特表示，英國上周有症狀感染病例數據激增，創應用程式展開疫情研究以來最大增幅。雖然數據令人憂慮，但初步顯示Omicron變種較Delta變種溫和。感染Omicron變種就如患上普通感冒，出現喉嚨痛、流鼻涕及頭痛徵狀。政府需盡快更改資訊挽救民眾生命。

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責任編輯：李俊儀

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