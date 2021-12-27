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【Omicron變種】聖誕節美國取消逾1500班航班　額外獎金亦難挽人手

商業 11:39 2021/12/27

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聖誕節期間，美國有多達1500班航班需要取消。（法新社圖片）

聖誕節以往是旅遊高峰期，但新冠肺炎疫情持續至今逾2年，航班起飛仍非易事。受累於Omicron變種病毒株，聖誕節期間，美國有多達1500班航班需要取消。

【供應鏈】全球最大貨櫃航運集團預計　農曆年塞港、缺櫃仍持續

綜合外電報道，自上周五（24日）至周日（26日），美國取消逾1500班航班，因機組人員中出現確診個案，令本來已有的人手短缺問題更嚴重。外電引述航班追蹤網站FlightAware數據顯示，達美航空（Delta Airline）周日取消了原定航班編排中的5%航班，即139班航班受影響；而周六更取消了310班。

航空公司估計，年尾的假期期間，航空業將會出現繁忙的運輸高峰期。自數月前機組人員人手短缺擾亂航班後，業者已為願意在假日工作、達到出勤目標的員工提供額外薪水，希望可解決人手不足的問題。

捷藍航空（JetBlue） 表示，自踏入假期旺季以來，該企的機組人員數量創出疫情爆發後的新高；惟Omicron爆發後，愈來愈多員工請病假、需要隔離。捷藍航空指，變種病毒漸漸出現社區個案，該企亦無奈地需要取消部分航班。該企發言人指，已盡量提前修訂航班編排，避免在最後一分鐘取消航班，造成混亂。該企又已安排經理級的員工接受培訓後，到前線幫忙。

【航空業】Omicron病例激增　全球超過2000班航班臨時取消

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責任編輯：葉泳珊

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