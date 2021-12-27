【英國疫情】英格蘭或收緊防疫 持續至明年3月底

威爾士、蘇格蘭及北愛爾蘭3地都收緊防疫限制，而英格蘭暫未進一步收緊防疫。英國首相約翰遜周一（27日）會與政府顧問召開會議商討新冠疫情，英媒預料約翰遜會後宣布英格蘭收緊防疫，更引述政府專家建議新限制措施應持續至明年3月底。

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英媒報道，約翰遜（Boris Johnson）周一會與英國政府首席醫療顧問兼英格蘭首席醫療官惠蒂（Chris Whitty），及政府首席科學顧問瓦蘭斯（Patrick Vallance）開會。

由於倫敦現時為Omicron變種疫情重災區，約翰遜等人會上將會著重研究倫敦的住院率等疫情數據。

英媒指約翰遜如決定收緊防疫，英格蘭屆時將重推戶外6人限聚令、限制混合家庭室内聚會、酒吧餐廳只能提供戶外餐飲服務。

英國緊急情況科學諮詢小組（SAGE）模型小組專家於平安夜發布數據科學模型。模型顯示政府如在周二（28日）至明年3月底持續實施相關防疫限制，有效減少新冠肺炎死亡人數約39%。但如果防疫限制僅實施至下月中，死亡人數僅能減少18%。

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SAGE警告指醫院住院高峰期仍高度不確定，即使嚴重性或有所降低。但如果政府沒有進一步干預收緊防疫或民眾沒有改變行為應對疫情，新一波疫情不排除會超越過往幾波疫情。

英國國家統計局（ONS）的數據顯示，全英國上周約有170萬人感染新冠肺炎。英格蘭每35人就有1人感染新冠肺炎，而倫敦的感染率最高，每20人就有1人感染。

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責任編輯：鄭錦玲