【美股收市】道指全年升5731點破紀錄　十年升8年（不斷更新）

隨著全球經濟開始從新冠肺炎中復甦，美國聯儲局維持了在大流行開始時的支持性措施，因此今年美股三大指數均升逾兩成。不過，美股在年結日偏軟，道指跌0.2%，收報36338點，納指跌0.6%，收報15644點，標指跌0.3%，收報4766點。總結全年，道指一年升5731點，破歷年紀錄，以百分比計，道指升18.7%，納指升21.4%，標指升26.9%。

富國銀行投資研究 Chris Haverland 表示，「2021年對美國股市來說又是不平凡的一年，市場在疫情大流行中， 受到好消息及高度寬鬆的財政和貨幣政策的支持。」

Chris Haverland指 ，強勁的企業盈利也提振了美國股市。 根據 FactSet 的數據，預計 2021 年的按年增長為 45.1%， 是自 FactSet 於 2008 年開始跟踪該指標以來，最高的年收益增長率。

「始於 2020 年的經濟和盈利反彈延續到 2021 年，推動股市創下歷史新高。雖然 2020 年的回報是由市盈率倍數擴張推動的，但 2021 年的回報是由盈利增長推動的，」

道指近10年有8年上升 年份 道指年度變幅 2021 +5731點 +18.7% 2020 +2068點 +7.3% 2019 +5210點 +22.3% 2018 -1391點 -5.6% 2017 +4956點 +25.1% 2016 +2337點 +13.4% 2015 -398點 -2.2% 2014 +1246點 +7.5% 2013 +3472點 +26.5% 2012 +886點 +7.3% 2011 +640點 +5.5%

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即市走勢︰

【23：00】道指跌9點 納指跌4點

【22：30】道指開市升29點，標指升1點，納指升6點，變幅均不足0.1%，金價升12美元，油價跌1%。

【12：26】道指及標指隔晚一度再破頂，惟尾市轉跌。美股2021年最後一個交易日，美股期貨於周五亞洲時段續軟，其中道指期貨跌67點，納指期貨跌19點或0.1%。至於英國、法國今日只有半日市，德股則假期休市。

道指期貨跌67點，報36330點；標指期貨跌8點，報4770點；納指期貨跌19點或0.1%，報16409點。

【09：27】【國際油價】OPEC+下周會議據報維持增產目標不變 油價上升

【08：41】科興生物上半年銷售額110億美元 按年飈升161倍

==以下12月30日（周四）股市==

美股於2021年完結前衝高回落，道指及標指一度再破頂，惟尾市轉跌 ； 多隻中概股勁彈，百度飆10.5%，拼多多亦漲10%，網易漲8.9%。道指收市跌90點，報36398點；納指跌24點，報15741點；標指跌14點，報4778點。

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【ADR+夜期】臨近年結 阿里美股高港9% 夜期收市急挾387點（不斷更新）

特斯拉（Tesla）因技術缺陷，宣布回收美國約47.5萬輛電動車，相當於去年全球付運量，消息拖累股價挫1.46%。

標指周三創2021年第70次收市新高，僅低於1995年全年錄得的77次。Leuthold Group首席投資策略員保爾森（Jim Paulsen）料市況將十分波動，標指明年將升穿5000點，但隨着聯儲局開始加息，標指下半年將出現調整，明年底前重回5000點之上。

美國再從戰略儲備釋出200萬桶原油；路透引述消息人士稱，石油出口國組織與盟國（OPEC+）可能在下周召開的會議上，維持明年2月縮小減產幅度的計劃不變，國際油價曾創一個月新高。紐約期油升0.56%，收市報76.99美元；布蘭特期油漲0.11%，收市報79.32美元。

美滙指數尾段微彈0.07%至96 ； 現貨金價尾段漲0.64%，報1816.4美元。

數據方面，美國上周首次申領失業救濟金人數降至19.8萬人，截至前一周，持續申領人數跌至171.6萬，均少於預期。

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即市走勢︰

【02：35】道指高位爭持， 暫升20點，報36508點；納指升95點或0.6%；標指升6點， 報4799點

【02：22】熱門中概股漲勢不止，愛奇藝（美：IQ）漲近20%，蔚來汽車（美：NIO）漲超15%，拼多多（美：PDD）、百度（美：BIDU）漲超11%。

【02：22】中概股大漲！拼多多和百度漲逾10%領跑美國科技股

KWEB漲逾9.3%，CQQQ漲逾5%，ASHR漲逾1.2%，表現好於美國三大股指，中概股樂居漲24%，藍城兄弟漲22.7%，高途教育漲約21%，愛奇藝漲逾19%，網易有道漲逾17%，騰訊音樂和高途教育漲逾15%，蔚來汽車漲逾14%，老虎證券和B站漲逾13%，拼多多和百度漲約11%——領漲納斯達克100指數的成分股。

【01：41】美股SaaS概念股多數上揚，容聯雲漲9.78%，Zoom漲5.15%，C3.ai漲3.69%，Block漲3.65%。

【01：23】道指轉跌8點，此前道指曾最多升190點或0.5%， 至高見36679點；納指升80點或0.5%；標指升8點或近0.2%，報4801點，此前標指曾最多升15點， 至高見4808點

【01：21】美股郵輪概念股短綫下挫，嘉年華郵輪（美：CCL）、挪威郵輪（美：NCLH）、皇家加勒比郵輪（美：RCL）漲幅均收窄至1%以內。

【01：08】熱門中概股持續上揚，愛奇藝（美：IQ）漲超16%，騰訊音樂（美：TME）漲超14%，好未來（美：TAL）、貝殼（美：BEKE）漲近14%，嗶哩嗶哩（美：BILI）漲超12%，小鵬汽車（美：XPEV）漲10%。

【00：40】歐股收市主要指數多數上漲，歐洲STOXX 600指數初步收漲0.27%，報489.32點。德國DAX30指數漲0.34%，英國富時100指數跌0.19%，法國CAC40指數漲0.16%

【00：26】美股新能源車板塊持續走高，蔚來汽車漲10%，Sono Group漲近9%，小鵬汽車漲超7%。

【00：16】中概直播概念股漲幅居前，鬥魚漲10.49%，嗶哩嗶哩漲8.64%，摯文集團漲8.41%，微博漲近7%，歡聚時代漲近6%。

【23：36】美股抗疫概念股走高，Ocugen（美：OCGN）漲8.8%，BioNTech SE（美：BNTX）漲近5%，諾瓦瓦克斯醫藥（美：NVAX）漲2.66%，輝瑞（美：PFE）漲1.15%，Moderna（美：MRNA）漲0.6%。

【23：26】納指升0.5%，道指升百點，標指升0.3%。

【23：16】中概在線教育股集體反彈，有道（美：DAO）漲10.1%，好未來（美：TAL）漲9.16%，高途（美：GOTU）漲8.5%，新東方（美：EDU）漲7.89%，一起教育科技（美：YQ）漲5%。

【22：31】道指升115點，報36605點，創新高，納指升0.1%，報15775點，標指升6點，報4800點。

【17：51】道指期貨升27點，納指期貨升0.3%，標指期貨升5點。

【12：41】道指期貨跌13點，報36474點；標指期貨跌3點，報4789點；納指期貨跌9點或近0.1%，報16482點。

【12：28】【Starlink險撞天宮】馬斯克反駁星鏈佔據太多空間 有科學家不同意「太空可容百億衛星」

【11：54】【蔚來NIO】李斌：暫無來港上市計劃 股價年初至今挫近五成

【11：31】【SpaceX】馬斯克旗下SpaceX完成27億港元融資、估值逾7800億 Google母企有份參與

【09：01】【虛擬貨幣】市值第三大虛擬貨幣今年累升近1300% 大幅跑贏比特幣、以太幣

【08：04】【滴滴業績】滴滴季度蝕逾300億元人民幣 正推進香港上市計劃

==以下12月29日（周三）股市==

市場繼續評估Omicron爆發對經濟的影響，道指標指齊破頂，納指偏軟 ； 道指收市升90點，報36488點；標指升6點，報4793點；納指則跌15點，報15766點。

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Tesla（美：TSLA）CEO馬斯克周二再沽出93.4萬股，自11月7日以來累計出售約1,580萬股，達到其出售計劃的92%，套現約160億美元。自馬斯克啟動減持計劃以來，實際上持股不跌反增。Tesla股價跌0.2%。

美國10年期債息升至1.556厘；金價下跌0.3%，報1,805.6美元。油價反覆向好，紐約期油及倫敦布倫特期油均升逾0.6%，報76.5美元及79.15美元。

CNBC本周向400名投資策略師、基金經理進行問券調查，53%受訪者稱，通脹是明年最關注的事項，30%受訪者以儲局可能加息作首要關注焦點 。 對於標指2022年的表現，55%受訪者預期升幅將低於10% ； 看好金融類股份的人最多，佔35%，看好經濟復甦股的佔27%。

美國11月批發庫存初值按月增長1.2%，遜市場預期的1.5%；美國11月商品貿易逆差978億美元，預估為逆差881億美元。

全美房地產經紀協會（NAR）公布，美國11月二手樓簽約指數報122.4，按月下跌2.2%，市場原先預期上升0.5%。

高盛預計2022年美國原油價格將走高，油價必須保持高位以刺激石油供應，歐洲天然氣價格大幅上漲並沒有解決供應短缺的問題。

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【ET開市直擊】年尾恒指點收爐？ 除夕圍爐回顧全年大市走勢【按此即睇】

即市走勢︰

【02：15】道指升幅擴大至92點或逾0.2%；納指跌42點或0.3%；標指升不足1點

【02：05】美國7年期國債收益率漲約6.0個基點，刷新日高至1.4666%。此前財政部拍賣560億美元7年期國債，得標利率1.480%（預發行交易利率為1.457%）

【01：45】土耳其財長表示不擔憂里拉目前的波動，滙率波動將回歸正常水平

【01：08】美股熱門中概股持續走低，貝殼（美：BEKE）跌超8%，愛奇藝（美：IQ）跌超7%，Boss直聘（美：BZ）跌約5.5%，富途控股（美：FUTU）跌近5%。

【00：36】紐約原油期貨抹去之前的漲幅，現跌0.5%，報75.60美元。

【00：30】歐洲STOXX 600指數初步收跌0.15%，報487.75點。德國DAX 30指數初步收跌0.70%，報15851.93點。法國股指初步收跌0.36%，英國股指初步收漲0.66%，意大利股指初步收跌0.40%。

【00：27】英國周末天然氣批發價格下跌29%，至2.05英鎊/撒姆

【00：15】道指升45點，納指跌21點或逾0.1%，標指升4點或0.1%。

【23：48】紐約原油期貨漲幅擴大至1.5%，現報77.15美元。布蘭特原油期貨站上80美元，為逾一個月以來首次，漲1.6%。此前美國能源信息署（EIA）公佈美國戰略石油儲備（SPR）庫存數據。

【23：30】美國能源信息署（EIA）：12月24日當周，美國石油產量增長20萬桶，至1180萬桶/日，創2020年5月份以來新高。上周美國戰略石油儲備庫存減少140萬桶至5.95億桶，減少0.2%，跌至2002年11月以來的最低水平。

【23：09】掌門教育（美：ZME）跌10.71%，領跌美股在線教育股。高途（美：GOTU）跌8%，好未來（美：TAL）跌7.48%，新東方（美：EDU）跌5%，有道（美：DAO）跌4.5%。

【22：32】美股開市，道指升16點，納指升近0.2%，標指升5點或0.1%。

【20：32】道指期貨跌1點，納指期貨升0.1%。

【18：45】道指期貨升49點，納指期貨升逾0.3%。歐洲股市走勢各異，德股跌0.3%，法股升0.1%。英國股市假期後首日復市漲逾1%。

【12：45】道指期貨升10點，報36408點；標指期貨升5點，報4791點；納指期貨升53點或0.3%，報16542點。

【12：06】【科技女股神】ARKK全年跌逾兩成仍錄資金流入 Wood穩袋巨額管理費

【11：59】【聯儲局內閣】拜登據報擬提名鴿派拉斯金為聯儲局金融監管副主席 安撫民主黨

【11：41】【TSLA】馬斯克再減持近80億港元Tesla「兌現承諾」逾92% 完成行使所有2022年到期購股權

【11：07】【AAPL】蘋果設140萬港元股份獎勵 防Meta等科企挖角「元宇宙」人才

【10：59】【Bitcoin】比特幣爆年底沽貨潮 本月累跌17%、7個月來表現最差

【ET開市直擊】 【2022年港股何去何從？】溫傑教你入手收息股攻略！

==以下12月28日（周二）股市==

全球新冠確診數字創疫情爆發以來新高，美股周二個別發展，道指連升第5個交易日；標指史上曾首次破4800，尾市倒跌。道指曾升224點，收市升95點，報36398點；標指跌4點，報4786點；納指跌89點，報15781點。歐股收市彈0.62% 。

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蘋果市值升至近3萬億美元附近遇阻力，收市回吐0.58%，報179.29美元。迪士尼和波音都回升近1.5%。

特斯拉（Tesla）回落0.5%，券商Wedbush唱好股價未來12個月升見1400美元，即有近30%潛在上升空間，稱反映中國市場需求強勁、美國和德國新廠房投產的利好因素，並預期特斯拉的零件短缺問題，有望於明年紓緩。

據CNBC調查，美國百萬富翁仍看好明年美股，52%受訪者預期標指明年至少升5%。不過，受訪者對於明年主要投資產品的投資意願，較4月時的調查差 ；願意增持股票、地產、另類投資、美國以外投資、貴金屬等所有主要投資產品的比率，均較上一次調查低。

美國10年期債息轉升0.8基點，至1.487厘。美滙指數升0.08%至96.17；比特幣急挫6.3%至近4.78萬美元。

美國聯邦住房金融局（FHFA）公布，10月房價按月上漲1.1%，升幅較9月的0.9%略為加快，按年升幅則為17.4%。

標普/Case-Shiller公布數據顯示，美國房價漲幅連續第三個月放緩，美國10月20大城市樓價指數按年上漲18.41%，預期為上升18.5%；漲幅低於9月修訂後升19.09%。

美國12月里奇蒙聯儲製造業指數錄得16，預期為11，創2021年7月以來新高。

據道瓊斯新聞，美國總統拜登可能提名聯儲局前理事、杜克大學教授拉斯金（Sarah Bloom Raskin）擔任儲局負責監管的副主席，白宮計劃在下周敲定聯儲局新的任命人選。

美國疾控中心（CDC）模型顯示，截至12月25日當周，Omicron變異株在美國已進行基因測序的新冠病例中佔比為58.6%，之前擔心感染率會達到73%，而曾佔主導地位的Delta變異株，在病例中的佔比為41.1%。

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即市走勢︰

【02：03】美國5年期國債收益率上揚0.50個基點，幾乎完全收復日內稍早失地，最高觸及1.2467%，此前美國財政部拍賣570億美元5年期國債，得標利率1.263%，投標倍數2.41。

【01：47】美國抗疫概念股持續走低，iBio（美：IBIO）跌6.42%，BioNTech SE（美：BNTX）跌5%，輝瑞（美：PFE）跌超3%，Moderna（美：MRNA）跌近3%。

【01：46】截至周二，美國疾病控制與預防中心（CDC）在89艘游輪上發現新冠肺炎病例。

【01：37】美國取消對8個非洲南部國家的旅遊限制。

【01：36】美股下行，納指跌0.6%，標指轉跌0.2%，道指漲幅收窄至約40點。

【01：18】納指高位略有整固，跌47點或0.3%，報15823點；道指升137點或0.4%，報36440點；標指升6點或逾0.1%，報4797點，此前標指曾最多升15點或0.3%，至高見4807點

【01：02】Instagram負責人Adam Mosseri表示，2022年將在視頻方面加倍努力。

【00：43】藥股莫德纳（美：MRNA）跌超1.8%，最低觸及242.11美元，較8月10日所創歷史最高位497.49美元回落50%。

【00：32】可口可樂（美：KO）漲約0.5%，報58.925美元，刷新52周高位。

【00：31】歐洲STOXX 600指數初步收漲0.59%，報488.34點。德國DAX 30指數初步收漲0.79%，報15961.06點。法國股指初步收漲0.64%，英國股市休市，意大利股指初步收漲0.79%。

【23：48】美股航空股造好，西南航空（美：LUV）漲2.38%，美國聯合航空（美：UAL）漲2.19%，美國航空集團（美：AAL）漲2.04%，達美航空（美：DAL）漲1.73%。

【23：00】美股氫能源板塊走軟，燃料電池能源（美：FCEL）跌5.72%，普拉格能源（美：PLUG）跌4.31%，Bloom Energy（美：BE）跌2.86%。

【23：00】道指升174點，標指升0.3%，續創新高，納指升0.1%。

【22：30】道指開市升50點，標指升0.1%，續創新高，納指反覆。

【21：34】道指期貨暫升79點，納指期貨升0.5%，標指期貨升0.3%。

【12：23】道指期貨跌45點，報36257點；標指期貨跌5點，報4785點；納指期貨跌14點或近0.1%，報16552點。

【12：07】【Meta】朱克伯格遭美雜誌批「年度惡人」 創辦世上最糟糕、最具破壞性的網站

【11：28】【滴滴出行】滴滴投資者禁售解禁 傳無限期延長員工禁售期、滴滴照跌半成

【11：20】【Starlink】馬斯克旗下「星鏈」衛星兩度靠近中國太空站 遭內地網民批「美太空武器」

【08：21】【美股焦點】唯品會下調第四季度收入增長預測 股價盤後跌逾1%

==以下12月27日（周一）股市==

美國疫情嚴峻，總統拜登承諾將致力解決病毒檢測不足等問題 ； 摩根大通唱好美股，美股聖誕假後續漲，標指破頂 ； 金價及油價反覆上揚。另外，港股昨假期休市，今日復市，藍籌股ADR昨晚一度跟隨美股大幅造好，惟收市升幅收窄，主要中概股更倒跌。

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道指收市升351點或0.98%，報36302點；標指升65點或1.38%，報4791點；納指升217點或1.39%，報15871點。

微軟和蘋果股價升2.3%，航空及旅遊相關股份跌勢大幅縮窄。

歐洲股市靠穩，法國和德國股市分別升0.76%和0.5%，英國假期休市。

10年期債息跌至1.481厘。油價先跌後升，紐約期油升2.4%，收報75.57美元；布蘭特期油反彈2.3%，報78.6美元。美滙指數回穩，尾段升0.07%至96.08；現貨金升0.1%，報1810.9美元。

摩通策略師稱，股票回購創歷史新高，以及1月的季節性因素，目前還不具備大規模拋售的條件 ； 小型股股價下跌，為投資者提供買入包括旅遊和酒店股，以及能源和電商股的機會，為經濟重啟做好部署，預期通脹將緩和，聯儲局轉鷹疑慮亦會紓緩。

重點新聞：

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即時更新：

【02：42】道指漲248點或0.7%， 報36198點；標指升54點或1.1%，報4779點；納指升188點或1.2%，報15842點

【02：34】美股航空股普遍下挫，夏威夷航空（美：HA）跌近2%，美國聯合航空（美：UAL）、達美航空（美：DAL）、美國航空集團（美：AAL）跌近1%。

【02：12】美股區塊鏈概念股走高，Coinbase（美：COIN）漲5%，MicroStrategy（美：MSTR）漲近4%，SOFI（美：SOFI）漲2%，Riot Blockchain（美：RIOT）漲近2%。

【02：03】美國兩年期國債收益率上揚約1.00個基點，刷新日高至0.7192%，此前財政部拍賣560億美元兩年期國債，得標利率0.769%，投標倍數2.55。

【01：23】市場消息：全電動船開發商Forza X1遞交IPO申請，尋求在納斯達克上市，代號為FRZA。

【01：13】福特汽車漲逾3%，市值超過通用汽車。

【01：10】美股半導體板塊持續走高，AMD（美：AMD）漲超5%，邁威爾科技集團（美：MRVL）漲3.4%，意法半導體（美：STM）、賽靈思（美：XLNX）漲近3%。

【01：01】標指漲幅達1%，道指漲逾210點。

【00：32】歐洲STOXX 600指數初步收漲0.70%，報485.91點。德國DAX 30指數初步收漲0.61%，報15850.53點。法國股指初步收漲0.86%，英國股指休市，意大利股指初步收漲0.81%。

【00：27】美股社交媒體板塊漲幅居前，Meta Platforms（美：FB）漲3.14%，推特（美：TWTR）漲超1%，Snap（美：SNAP）漲近1%。

【00：01】倫敦布蘭特原油期貨漲超3%，刷新11月26日以來高位，2月合約最高觸及78.64美元、3月合約最高達78.26美元，投資者認為Omicron變異毒株疫情可能不至於像其他毒株疫情那樣嚴重。

【23：28】道指升160點，納指升近1%。

【23：14】Tesla（美：TSLA）漲逾3%，突破1100美元，11月Model 3歐洲銷量達10,739輛，成為該地區最暢銷的電動汽車；Nvidia（美：NVDA）升3.9%，報307.8美元。

【23：14】道指升145點，納指升0.8%，標指升0.7%。

【22：30】美股開市，道指升107點，納指升近0.4%，標指升17點或近0.4%。

【21：28】道指期貨升76點，納指期貨升逾0.4%。

【20：27】道指期貨升33點，納指期貨升近0.3%，標指期貨升10點或0.2%。

【17：16】Tesla（美：TSLA）盤前升1.5%，報1082.5美元。

【17：16】道指期貨跌25點，納指期貨升近0.2%，標指期貨升2點。紐約期油跌逾1%，報72.89美元。

【17：12】日經指數跌106點或0.37%，收報48676點。

【08：36】日經指數跌0.4%，報28668點。