【美股收市】摩通唱好 標指再破頂 道指飆351點納指升1.4%

美國疫情嚴峻，總統拜登承諾將致力解決病毒檢測不足等問題 ; 摩根大通唱好美股，美股聖誕假後續漲，標指破頂 ; 金價及油價反覆上揚。

道指收市升351點或0.98%，報36302點；標指升65點或1.38%，報4791點；納指升217點或1.39%，報15871點。

微軟和蘋果股價升2.3%，航空及旅遊相關股份跌勢大幅縮窄。

歐洲股市靠穩，法國和德國股市分別升0.76%和0.5%，英國假期休市。

10年期債息跌至1.481厘。油價先跌後升，紐約期油升2.4%，收報75.57美元；布蘭特期油反彈2.3%，報78.6美元。美滙指數回穩，尾段升0.07%至96.08；現貨金升0.1%，報1810.9美元。

摩通策略師稱，股票回購創歷史新高，以及1月的季節性因素，目前還不具備大規模拋售的條件 ; 小型股股價下跌，為投資者提供買入包括旅遊和酒店股，以及能源和電商股的機會，為經濟重啟做好部署，預期通脹將緩和，聯儲局轉鷹疑慮亦會紓緩。

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即時更新：

【02：42】道指漲248點或0.7%, 報36198點；標指升54點或1.1%，報4779點；納指升188點或1.2%，報15842點

【02：34】美股航空股普遍下挫，夏威夷航空(美：HA)跌近2%，美國聯合航空(美：UAL)、達美航空(美：DAL)、美國航空集團(美：AAL)跌近1%。

【02：12】美股區塊鏈概念股走高，Coinbase(美：COIN)漲5%，MicroStrategy(美：MSTR)漲近4%，SOFI(美：SOFI)漲2%，Riot Blockchain(美：RIOT)漲近2%。

【02：03】美國兩年期國債收益率上揚約1.00個基點，刷新日高至0.7192%，此前財政部拍賣560億美元兩年期國債，得標利率0.769%，投標倍數2.55。

【01：23】市場消息：全電動船開發商Forza X1遞交IPO申請，尋求在納斯達克上市，代號為FRZA。

【01：13】福特汽車漲逾3%，市值超過通用汽車。

【01：10】美股半導體板塊持續走高，AMD(美：AMD)漲超5%，邁威爾科技集團(美：MRVL)漲3.4%，意法半導體(美：STM)、賽靈思(美：XLNX)漲近3%。

【01：01】標指漲幅達1%，道指漲逾210點。

【00：32】歐洲STOXX 600指數初步收漲0.70%，報485.91點。德國DAX 30指數初步收漲0.61%，報15850.53點。法國股指初步收漲0.86%，英國股指休市，意大利股指初步收漲0.81%。

【00：27】美股社交媒體板塊漲幅居前，Meta Platforms(美：FB)漲3.14%，推特(美：TWTR)漲超1%，Snap(美：SNAP)漲近1%。

【00：01】倫敦布蘭特原油期貨漲超3%，刷新11月26日以來高位，2月合約最高觸及78.64美元、3月合約最高達78.26美元，投資者認為Omicron變異毒株疫情可能不至於像其他毒株疫情那樣嚴重。

【23：28】道指升160點，納指升近1%。

【23：14】Tesla（美：TSLA）漲逾3%，突破1100美元，11月Model 3歐洲銷量達10,739輛，成為該地區最暢銷的電動汽車；Nvidia（美：NVDA）升3.9%，報307.8美元。

【23：14】道指升145點，納指升0.8%，標指升0.7%。

【22：30】美股開市，道指升107點，納指升近0.4%，標指升17點或近0.4%。

【21：28】道指期貨升76點，納指期貨升逾0.4%。

【20：27】道指期貨升33點，納指期貨升近0.3%，標指期貨升10點或0.2%。

【17：16】Tesla（美：TSLA）盤前升1.5%，報1082.5美元。

【17：16】道指期貨跌25點，納指期貨升近0.2%，標指期貨升2點。紐約期油跌逾1%，報72.89美元。

【17：12】日經指數跌106點或0.37%，收報48676點。

【08：36】日經指數跌0.4%，報28668點。