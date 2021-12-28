  • 13°C
香港時間 : 20211228日 (二) 06:10
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美股收市】摩通唱好 標指再破頂 道指飆351點納指升1.4%

股市 05:02 2021/12/28

分享：

美國疫情嚴峻，總統拜登承諾將致力解決病毒檢測不足等問題 ; 摩根大通唱好美股，美股聖誕假後續漲，標指破頂 ; 金價及油價反覆上揚。
道指收市升351點或0.98%，報36302點；標指升65點或1.38%，報4791點；納指升217點或1.39%，報15871點。
微軟和蘋果股價升2.3%，航空及旅遊相關股份跌勢大幅縮窄。
歐洲股市靠穩，法國和德國股市分別升0.76%和0.5%，英國假期休市。
10年期債息跌至1.481厘。油價先跌後升，紐約期油升2.4%，收報75.57美元；布蘭特期油反彈2.3%，報78.6美元。美滙指數回穩，尾段升0.07%至96.08；現貨金升0.1%，報1810.9美元。
摩通策略師稱，股票回購創歷史新高，以及1月的季節性因素，目前還不具備大規模拋售的條件 ; 小型股股價下跌，為投資者提供買入包括旅遊和酒店股，以及能源和電商股的機會，為經濟重啟做好部署，預期通脹將緩和，聯儲局轉鷹疑慮亦會紓緩。

重點新聞：

【美股焦點】摩通：投資者倉位已很低　不具備大規模拋售條件

【美股焦點】普徠仕CEO：市場投機日趨激烈　投資者應遠離風險

【滴滴出行】滴滴今起解除投資者禁售限制　傳員工禁售被無限期延長、滴滴盤前最多跌4%

即時更新：

【02：42】道指漲248點或0.7%, 報36198點；標指升54點或1.1%，報4779點；納指升188點或1.2%，報15842點

【02：34】美股航空股普遍下挫，夏威夷航空(美：HA)跌近2%，美國聯合航空(美：UAL)、達美航空(美：DAL)、美國航空集團(美：AAL)跌近1%。

【02：12】美股區塊鏈概念股走高，Coinbase(美：COIN)漲5%，MicroStrategy(美：MSTR)漲近4%，SOFI(美：SOFI)漲2%，Riot Blockchain(美：RIOT)漲近2%。

【02：03】美國兩年期國債收益率上揚約1.00個基點，刷新日高至0.7192%，此前財政部拍賣560億美元兩年期國債，得標利率0.769%，投標倍數2.55。

【01：23】市場消息：全電動船開發商Forza X1遞交IPO申請，尋求在納斯達克上市，代號為FRZA。

【01：13】福特汽車漲逾3%，市值超過通用汽車。

【01：10】美股半導體板塊持續走高，AMD(美：AMD)漲超5%，邁威爾科技集團(美：MRVL)漲3.4%，意法半導體(美：STM)、賽靈思(美：XLNX)漲近3%。

【01：01】標指漲幅達1%，道指漲逾210點。

【00：32】歐洲STOXX 600指數初步收漲0.70%，報485.91點。德國DAX 30指數初步收漲0.61%，報15850.53點。法國股指初步收漲0.86%，英國股指休市，意大利股指初步收漲0.81%。

【00：27】美股社交媒體板塊漲幅居前，Meta Platforms(美：FB)漲3.14%，推特(美：TWTR)漲超1%，Snap(美：SNAP)漲近1%。

【00：01】倫敦布蘭特原油期貨漲超3%，刷新11月26日以來高位，2月合約最高觸及78.64美元、3月合約最高達78.26美元，投資者認為Omicron變異毒株疫情可能不至於像其他毒株疫情那樣嚴重。

【23：28】道指升160點，納指升近1%。

【23：14】Tesla（美：TSLA）漲逾3%，突破1100美元，11月Model 3歐洲銷量達10,739輛，成為該地區最暢銷的電動汽車；Nvidia（美：NVDA）升3.9%，報307.8美元。

【23：14】道指升145點，納指升0.8%，標指升0.7%。

【22：30】美股開市，道指升107點，納指升近0.4%，標指升17點或近0.4%。

【21：28】道指期貨升76點，納指期貨升逾0.4%。

【20：27】道指期貨升33點，納指期貨升近0.3%，標指期貨升10點或0.2%。

【17：16】Tesla（美：TSLA）盤前升1.5%，報1082.5美元。

【17：16】道指期貨跌25點，納指期貨升近0.2%，標指期貨升2點。紐約期油跌逾1%，報72.89美元。

【17：12】日經指數跌106點或0.37%，收報48676點。

【08：36】日經指數跌0.4%，報28668點。

美股 港股 標準普爾500指數 納斯達克綜合指數 道瓊斯工業平均指數

下一篇文章

【中概股風暴】富途升1成　中證監：VIE架構企業備案後可赴境外上市
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【東亞23】東亞銀行被剔出本地系統重要性認可機構名單　東亞：藉機運用資源發展業務（第二版）
【東亞23】東亞銀行被剔出本地系統重要性認可機構名單　東亞：藉機運用資源發展業務（第二版）
【國泰危機】國泰航空下月取消多班客運航班　維珍取消平安夜至月底往返香港倫敦航班（第三版）
【國泰危機】國泰航空下月取消多班客運航班　維珍取消平安夜至月底往返香港倫敦航班（第三版）
【恒大危機】恒大全國項目復工率逾9成　許家印：「絕不允許任何一人躺平」
【恒大危機】恒大全國項目復工率逾9成　許家印：「絕不允許任何一人躺平」
【騰訊派京東】一文睇清騰訊20大上市公司股權投資　京東以外那隻股份價值最高？ 騰訊股東可獲分幾多錢？（附表）
【騰訊派京東】一文睇清騰訊20大上市公司股權投資　京東以外那隻股份價值最高？ 騰訊股東可獲分幾多錢？（附表）
【美股收市】摩通唱好 標指再破頂 道指飆351點納指升1.4%
【美股收市】摩通唱好 標指再破頂 道指飆351點納指升1.4%
【iBond 】環球通脹急升溫　為何iBond 回報率仍只得兩厘多？
【iBond 】環球通脹急升溫　為何iBond 回報率仍只得兩厘多？
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款