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【美股市況】道指漲近250點　標指升1.1%破頂　航空股有沽壓（不斷更新）

股市 02:45 2021/12/28

分享：

美股聖誕假後繼續上漲。10年期美債息變化不大，企於1.49厘水平。金價及油價下跌，紐約期油跌逾1%；金價跌5美元，報1806.7美元。歐股向上，法股及德股升近0.3%，英國股市仍是假期休市。

英國新增確診個案回落至10萬宗以下，當局公布12月27日新增98,515宗新冠肺炎病例。英國衛生大臣賈維德(Sajid Javid)表示，新年之前不會有新的防疫限制措施，明年將再次考慮實施新的疫情管控措施。他又指醫院裡大部分確診病人都是未接種疫苗人群，90%確診病例都是Omicron感染病例，將繼續密切關注醫院的情況；如果有需要，未來將毫不猶豫地採取行動。

重點新聞：

【美股焦點】摩通：投資者倉位已很低　不具備大規模拋售條件

【美股焦點】普徠仕CEO：市場投機日趨激烈　投資者應遠離風險

【滴滴出行】滴滴今起解除投資者禁售限制　傳員工禁售被無限期延長、滴滴盤前最多跌4%

即時更新：

【02：42】道指漲248點或0.7%, 報36198點；標指升54點或1.1%，報4779點；納指升188點或1.2%，報15842點

【02：34】美股航空股普遍下挫，夏威夷航空(美：HA)跌近2%，美國聯合航空(美：UAL)、達美航空(美：DAL)、美國航空集團(美：AAL)跌近1%。

【02：12】美股區塊鏈概念股走高，Coinbase(美：COIN)漲5%，MicroStrategy(美：MSTR)漲近4%，SOFI(美：SOFI)漲2%，Riot Blockchain(美：RIOT)漲近2%。

【02：03】美國兩年期國債收益率上揚約1.00個基點，刷新日高至0.7192%，此前財政部拍賣560億美元兩年期國債，得標利率0.769%，投標倍數2.55。

【01：23】市場消息：全電動船開發商Forza X1遞交IPO申請，尋求在納斯達克上市，代號為FRZA。

【01：13】福特汽車漲逾3%，市值超過通用汽車。

【01：10】美股半導體板塊持續走高，AMD(美：AMD)漲超5%，邁威爾科技集團(美：MRVL)漲3.4%，意法半導體(美：STM)、賽靈思(美：XLNX)漲近3%。

【01：01】標指漲幅達1%，道指漲逾210點。

【00：32】歐洲STOXX 600指數初步收漲0.70%，報485.91點。德國DAX 30指數初步收漲0.61%，報15850.53點。法國股指初步收漲0.86%，英國股指休市，意大利股指初步收漲0.81%。

【00：27】美股社交媒體板塊漲幅居前，Meta Platforms(美：FB)漲3.14%，推特(美：TWTR)漲超1%，Snap(美：SNAP)漲近1%。

【00：01】倫敦布蘭特原油期貨漲超3%，刷新11月26日以來高位，2月合約最高觸及78.64美元、3月合約最高達78.26美元，投資者認為Omicron變異毒株疫情可能不至於像其他毒株疫情那樣嚴重。

【23：28】道指升160點，納指升近1%。

【23：14】Tesla（美：TSLA）漲逾3%，突破1100美元，11月Model 3歐洲銷量達10,739輛，成為該地區最暢銷的電動汽車；Nvidia（美：NVDA）升3.9%，報307.8美元。

【23：14】道指升145點，納指升0.8%，標指升0.7%。

【22：30】美股開市，道指升107點，納指升近0.4%，標指升17點或近0.4%。

【21：28】道指期貨升76點，納指期貨升逾0.4%。

【20：27】道指期貨升33點，納指期貨升近0.3%，標指期貨升10點或0.2%。

【17：16】Tesla（美：TSLA）盤前升1.5%，報1082.5美元。

【17：16】道指期貨跌25點，納指期貨升近0.2%，標指期貨升2點。紐約期油跌逾1%，報72.89美元。

【17：12】日經指數跌106點或0.37%，收報48676點。

【08：36】日經指數跌0.4%，報28668點。

美股 港股 標準普爾500指數 納斯達克綜合指數 道瓊斯工業平均指數

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