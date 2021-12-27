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【美股市況】道指升破36000點　標指破頂　Tesla、Nvidia升4%（不斷更新）

股市 23:28 2021/12/27

分享：

美股聖誕假後繼續上漲。10年期美債息變化不大，企於1.49厘水平。金價及油價下跌，紐約期油跌逾1%；金價跌5美元，報1806.7美元。歐股向上，法股及德股升近0.3%，英國股市仍是假期休市。

重點新聞：

【美股焦點】摩通：投資者倉位已很低　不具備大規模拋售條件

【美股焦點】普徠仕CEO：市場投機日趨激烈　投資者應遠離風險

【滴滴出行】滴滴今起解除投資者禁售限制　傳員工禁售被無限期延長、滴滴盤前最多跌4%

即時更新：

【23：28】道指升160點，納指升近1%。

【23：14】Tesla（美：TSLA）漲逾3%，突破1100美元；Nvidia（美：NVDA）升3.9%，報307.8美元。

【23：14】道指升145點，納指升0.8%，標指升0.7%。

【22：30】美股開市，道指升107點，納指升近0.4%，標指升17點或近0.4%。

【21：28】道指期貨升76點，納指期貨升逾0.4%。

【20：27】道指期貨升33點，納指期貨升近0.3%，標指期貨升10點或0.2%。

【17：16】Tesla（美：TSLA）盤前升1.5%，報1082.5美元。

【17：16】道指期貨跌25點，納指期貨升近0.2%，標指期貨升2點。紐約期油跌逾1%，報72.89美元。

【17：12】日經指數跌106點或0.37%，收報48676點。

【08：36】日經指數跌0.4%，報28668點。

美股 港股 標準普爾500指數 納斯達克綜合指數 道瓊斯工業平均指數

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