【美股市況】標指續新高　道指升174點　蘋果跌0.3%仍未突破3萬億市值（不斷更新）

蘋果股價下跌，市場聚焦蘋果市值會否突破3萬億美元，倘蘋果股價升穿182.86美元，便達到3萬億新里程，不過，蘋果股價報179.93美元，跌0.2%。道指升174點，標指升0.3%，續創新高，納指升0.1%。

美國今日將會公布10月房價指數、10月S&P/CS20座大城市房價指數。

港股市況不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

即市走勢︰

【23：00】道指升174點，標指升0.3%，續創新高，納指升0.1%。

【22：30】道指開市升50點，標指升0.1%，續創新高，納指反覆。

【21：34】道指期貨暫升79點，納指期貨升0.5%，標指期貨升0.3%。

【12：23】道指期貨跌45點，報36257點；標指期貨跌5點，報4785點；納指期貨跌14點或近0.1%，報16552點。

【12：07】【Meta】朱克伯格遭美雜誌批「年度惡人」 創辦世上最糟糕、最具破壞性的網站

【11：28】【滴滴出行】滴滴投資者禁售解禁 傳無限期延長員工禁售期、滴滴照跌半成

【11：20】【Starlink】馬斯克旗下「星鏈」衛星兩度靠近中國太空站 遭內地網民批「美太空武器」

【08：21】【美股焦點】唯品會下調第四季度收入增長預測 股價盤後跌逾1%

==以下12月27日（周一）股市==

美國疫情嚴峻，總統拜登承諾將致力解決病毒檢測不足等問題 ； 摩根大通唱好美股，美股聖誕假後續漲，標指破頂 ； 金價及油價反覆上揚。另外，港股昨假期休市，今日復市，藍籌股ADR昨晚一度跟隨美股大幅造好，惟收市升幅收窄，主要中概股更倒跌。

即睇美股收市：

▼ 點擊圖片放大 +12 +11

道指收市升351點或0.98%，報36302點；標指升65點或1.38%，報4791點；納指升217點或1.39%，報15871點。

微軟和蘋果股價升2.3%，航空及旅遊相關股份跌勢大幅縮窄。

歐洲股市靠穩，法國和德國股市分別升0.76%和0.5%，英國假期休市。

10年期債息跌至1.481厘。油價先跌後升，紐約期油升2.4%，收報75.57美元；布蘭特期油反彈2.3%，報78.6美元。美滙指數回穩，尾段升0.07%至96.08；現貨金升0.1%，報1810.9美元。

摩通策略師稱，股票回購創歷史新高，以及1月的季節性因素，目前還不具備大規模拋售的條件 ； 小型股股價下跌，為投資者提供買入包括旅遊和酒店股，以及能源和電商股的機會，為經濟重啟做好部署，預期通脹將緩和，聯儲局轉鷹疑慮亦會紓緩。

重點新聞：

【美股焦點】摩通：投資者倉位已很低 不具備大規模拋售條件

【美股焦點】普徠仕CEO：市場投機日趨激烈 投資者應遠離風險

【滴滴出行】滴滴今起解除投資者禁售限制 傳員工禁售被無限期延長、滴滴盤前最多跌4%

即時更新：

【02：42】道指漲248點或0.7%， 報36198點；標指升54點或1.1%，報4779點；納指升188點或1.2%，報15842點

【02：34】美股航空股普遍下挫，夏威夷航空（美：HA）跌近2%，美國聯合航空（美：UAL）、達美航空（美：DAL）、美國航空集團（美：AAL）跌近1%。

【02：12】美股區塊鏈概念股走高，Coinbase（美：COIN）漲5%，MicroStrategy（美：MSTR）漲近4%，SOFI（美：SOFI）漲2%，Riot Blockchain（美：RIOT）漲近2%。

【02：03】美國兩年期國債收益率上揚約1.00個基點，刷新日高至0.7192%，此前財政部拍賣560億美元兩年期國債，得標利率0.769%，投標倍數2.55。

【01：23】市場消息：全電動船開發商Forza X1遞交IPO申請，尋求在納斯達克上市，代號為FRZA。

【01：13】福特汽車漲逾3%，市值超過通用汽車。

【01：10】美股半導體板塊持續走高，AMD（美：AMD）漲超5%，邁威爾科技集團（美：MRVL）漲3.4%，意法半導體（美：STM）、賽靈思（美：XLNX）漲近3%。

【01：01】標指漲幅達1%，道指漲逾210點。

【00：32】歐洲STOXX 600指數初步收漲0.70%，報485.91點。德國DAX 30指數初步收漲0.61%，報15850.53點。法國股指初步收漲0.86%，英國股指休市，意大利股指初步收漲0.81%。

【00：27】美股社交媒體板塊漲幅居前，Meta Platforms（美：FB）漲3.14%，推特（美：TWTR）漲超1%，Snap（美：SNAP）漲近1%。

【00：01】倫敦布蘭特原油期貨漲超3%，刷新11月26日以來高位，2月合約最高觸及78.64美元、3月合約最高達78.26美元，投資者認為Omicron變異毒株疫情可能不至於像其他毒株疫情那樣嚴重。

【23：28】道指升160點，納指升近1%。

【23：14】Tesla（美：TSLA）漲逾3%，突破1100美元，11月Model 3歐洲銷量達10,739輛，成為該地區最暢銷的電動汽車；Nvidia（美：NVDA）升3.9%，報307.8美元。

【23：14】道指升145點，納指升0.8%，標指升0.7%。

【22：30】美股開市，道指升107點，納指升近0.4%，標指升17點或近0.4%。

【21：28】道指期貨升76點，納指期貨升逾0.4%。

【20：27】道指期貨升33點，納指期貨升近0.3%，標指期貨升10點或0.2%。

【17：16】Tesla（美：TSLA）盤前升1.5%，報1082.5美元。

【17：16】道指期貨跌25點，納指期貨升近0.2%，標指期貨升2點。紐約期油跌逾1%，報72.89美元。

【17：12】日經指數跌106點或0.37%，收報48676點。

【08：36】日經指數跌0.4%，報28668點。