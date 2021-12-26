【美股部署】摩通料明年全球經濟全面復甦　睇好10隻價值股10隻增長股

摩根大通發報告預測，全球新冠疫情可能在2022年結束，屆時將看到全球經濟全面復甦，該行預計美股標普500指數明年將上漲約8%至5050點。

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該行發布的2022年投資展望報告稱，全新的新冠疫苗和治療方法將帶來強勁的周期性複蘇，全球流動性將恢復常態，以及消費者被壓抑的需求被徹底釋放。

此外，小摩2022年的金股組合共20隻，分別看好10隻價值股及10隻增長股：

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