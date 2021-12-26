【港股追蹤】世茂服務指半年內不會配售新股　同時考慮回購公司股份

世茂服務(00873) 公布，考慮到最近行業環境影響及資本市場動盪，聲明重申公司將繼續及進一步審慎考慮此前擬與上海世茂股份(滬：600823) 之間的關連交易，以及未來六個月內，不會與母公司或關連人士發生重大資產出售或收購交易。

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同時，考慮回購公司股份，未來六個月內不會在市場上公開配售新股。

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