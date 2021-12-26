【新股IPO】超級遊艇製造商法拉帝向港交所提交上市申請　一艘遊艇索價可達3000萬歐元以上

超級遊艇製造商法拉帝（Ferretti）已向港交所提交上市申請書。招股書揭示，遊艇業務從疫後迅速復甦，一艘超級遊艇索價可達3000萬歐元以上，視乎客戶如何定製。此而超級富豪在疫後不跌反增，加上後疫情時代對遊艇的需求更大，料全球遊艇市場未來數年仍可有7%的年複合增長。

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目前，集團於意大利擁有6家造船廠，有逾60個經銷商於全球超過80個國家進行銷售，法拉帝於2012年獲內地濰柴集團戰略收購公司多數股權。

早前《彭博》引述消息指，法拉帝或集資約1億美元。

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