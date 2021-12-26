【港股追蹤】傳星巴克尋求內地新合作夥伴　正與美團順豐等洽談

《新浪科技》引述消息報道，星巴克(美：SBUX)原定與餓了麼的三年獨家合作將於今年12月31日到期，目前星巴克在中國市場正在尋求新的合作夥伴。而順豐速運(深：002352) 、美團(03690)及山姆會員店等公司都有配送能力，且均與星巴克商談合作。

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業內人士認為，星巴克選擇開放戰略或與互聯網行業的反壟斷趨勢有關，尤其是「反二選一」趨勢關係密切，而在「獨家合作」遭否定後，與單一平台綁定已不再是優先考慮目標。

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