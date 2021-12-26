【大行點睇】高盛料騰訊及京東合作關係不變　維持集團「確信買入」名單內

就騰訊透過向股東實物分派減持京東股份，高盛發表報告指，與京東管理層進行溝通，並引述京東管理層表示今次股權變化，不會對雙方合作夥伴關係產生重大影響。京東管理層指出目前微信一級和二級入口點，僅佔京東整體流量的一小部分。

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至於第四季度業績預期，京東管理層透露，內地零星疫情，加上旅行限制、供應鏈中斷、令集團業務持續受壓，但仍相信第四季表現有望跑贏同業。高盛維持京東「買入」評級(「確信買入」名單)，目標價為447港元。

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