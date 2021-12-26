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【港股追蹤】傳百度大裁員　直播業務或裁員90%

股樓投資 19:56 2021/12/26

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內媒報道指﹐有傳百度（09888）將進行大規模裁員，裁員情況大致為：

1、百度將商業化提為業務的首要目標，花錢多、商業化能力（效果）越差的業務裁員越多，核心目標是在商業化能力弱的業務上節約人力成本，預算收縮。

 

同場加映︰【溫股知新】恒指未見底 收息股有計

 

2、遊戲部門300多人幾乎全部被裁，直播業務被裁員90%，即使是商業化能力較好的財經垂類直播，也有人被裁掉；教育等業務也有裁員，具體比例不詳。不排除其他業務還有繼續裁員可能。

3、在內部傳了一年多要離職後，百度副總裁、移動生態用戶增長部總負責人、互動文娛平台總負責人曹曉冬將從百度離開。曹曉冬是百度老臣子，今年2月百度在完成對YY的收購後，他被任命為YY的負責人。他還負責百度的直播、好看視頻等產品和業務。

 

【騰訊700】騰訊每21股派1股京東為中期息 同系16隻港股全日表現一覽

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同場加映︰【青姐話】為何周一總是跌 好淡板塊全龜裂

 

 

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撰文 : 周兆邦

百度集團—SW（09888） 港股

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