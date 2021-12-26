【港股追蹤】戴姆勒轉讓騰勢股份予比亞迪　交易完成後比亞迪將持股90%

平治汽車的母公司戴姆勒（Daimler AG）將大幅減持其與比亞迪（01211）合資公司「深圳騰勢新能源汽車」（騰勢新能源）的持股，目前戴姆勒、比亞迪各擁一半持股，完成轉讓後，戴姆勒僅持股10%。

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有關事宜有待相關監管部門審批，計劃於2022年年中完成。 2010年，戴姆勒和比亞迪簽署了關於成立股比為50：50的研發技術合資公司的協議，致力於研發生產新能源汽車，推出了以「騰勢」為品牌的車型。

戴姆勒表示，作為新能源汽車（NEV）的先行者，騰勢在雙方股東的共同努力下取得了強勁進展。比亞迪對運營的大力支持將促進騰勢未來的成功，而戴姆勒將繼續作為股東。戴姆勒和比亞迪仍然致力於建立成功的長期合作伙伴關係。雙方旨在加速騰勢於中國快速增長的新能源汽車市場的發展，騰勢明年將在中國市場推出新車型，尋求進一步增長機會。

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