【平價版iPhone】傳蘋果明年推新平價版iPhone　定價或在400美元以下

據內媒報導，蘋果（美：AAPL）將於2022年上半年推出下一代平價版iPhone（暫名iPhone SE3），預計會在3至4月間發布，規格將會與前幾代SE相符，並搭載最新的A15芯片及5G功能。有市調機構指出，蘋果對iPhone SE3的定價設定在400美元以下，較上一代SE2再進一步下調。

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