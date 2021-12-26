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【平價版iPhone】傳蘋果明年推新平價版iPhone　定價或在400美元以下

股樓投資 19:49 2021/12/26

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據內媒報導，蘋果（美：AAPL）將於2022年上半年推出下一代平價版iPhone（暫名iPhone SE3），預計會在3至4月間發布，規格將會與前幾代SE相符，並搭載最新的A15芯片及5G功能。有市調機構指出，蘋果對iPhone SE3的定價設定在400美元以下，較上一代SE2再進一步下調。

同場加映︰【溫股知新】恒指未見底 收息股有計

 

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撰文 : 周兆邦

蘋果（Apple，美：AAPL） 美股

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