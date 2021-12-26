【全球通脹】香港11月通脹1.8%

政府統計處周二（21日）公布，11月綜合消費物價指數按年升1.8%，比10月1.7%的升幅稍高；剔除政府單次紓困措施影響，基本通脹率1.2%，略高於10月的1.1%。

各類消費項目中，水電燃氣、衣履、交通、外出用膳及外賣、基本食品、耐用物品、雜項服務的價格上升，雜項物品、煙酒、住屋價格則下跌。

政府表示，基本通脹率升至1.2%，主要是電費和新鮮蔬菜價格升幅擴大，以及資訊及通訊服務費用跌幅收窄所致。

盡管能源相關項目價格的按年升幅進一步擴大，且衣履和交通等項目的價格升幅較為明顯，許多其他主要項目承受的價格壓力仍大致受控。

政府預料，隨着進口價格顯著上升和經濟持續復蘇，通脹壓力將進一步增加。然而，由於本地成本壓力仍然有限，短期內基本通脹續大致受控。

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編輯：袁曉萱