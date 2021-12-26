【併購消息】Selfridges以40億英鎊出售

英國奢侈品百貨連鎖店Selfridges以40億英鎊賣給一家泰國零售商和一家奧地利房地產公司。該公司由美國零售巨頭 Harry Gordon Selfridge 於 1908 年創立，以其位於倫敦牛津街的旗艦百貨公司而聞名。2003 年，加拿大億萬富翁韋斯頓（Weston）家族以近6億英鎊收購了Selfridges。

本月早些時候有消息稱，泰國零售與房地產巨頭尚泰集團 （Central Group）即將達成一項收購 Selfridges 的交易。Selfridges Group約有1萬名員工，在全球擁有25家門店，位於英格蘭、愛爾蘭、荷蘭和加拿大的主要城市。奧地利房地產公司Signa和尚泰集團將接管25家門店中的18家。Selfridges Group在加拿大的7家Holt Renfrew百貨公司不屬於交易的一部分，並將繼續由韋斯頓家族所有。Selfridges的新東家表示，他們計劃在現有品牌的基礎上，發展奢侈品網上商店並改善實體店舖，並希望在倫敦旗艦店旁建立豪華酒店。

在疫情影響前，Selfridges的利潤翻了一倍，自被韋斯頓家族接管以來，銷售額更增長了八成以上。在過去10年，該家族從Selfridges中獲得了超過5.8億英鎊的股息，但也為改善商店體驗注入資金投資，其中包括在倫敦商店的室內滑板公園等新概念。

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編輯：袁曉萱