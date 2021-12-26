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【疫情消息】英國研究員警告 全球將有一半感冒是新冠肺炎

環球政經 20:00 2021/12/26

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英國研究人員警告，如果患有喉嚨痛、流鼻涕和頭痛，則很有可能染上新冠病毒。在新變種病毒Omicron的推動下，上周 新冠病毒的病例「爆炸式增長」。每天約有 14.4萬人染疾而感到不適，亦有大部分人感染後沒有任何症狀，亦有些病人因沒有接種疫苗而病情嚴重。

英國周三（22日）報告了 10萬宗新冠肺炎病例，刷單日感染新高。專家說，感染人數每2至3日翻便會增一倍，衛生官員擔心這可能會給醫護界帶來壓力。初步研究表明，Omicron較先前的冠狀病毒溫和，患重病的人數亦較少。但大規模的感染浪潮仍令許多病人需要住院治療，同時也有許多醫生及護士感染新冠病毒而生病。

最新估計表明，在截至12月16日的一周內，英國將有超過130萬人的冠狀病毒檢測呈陽性。這是自調查開始以來英國國家統計局（ONS）記錄的最高感染水平。ONS估計新冠病毒感染趨勢在英格蘭和蘇格蘭有所增加，而在威爾士和北愛爾蘭則不確定。

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編輯：袁曉萱

疫情 愛爾蘭 英國 新冠肺炎疫情 冠狀病毒

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