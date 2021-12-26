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【能源危機】能源短缺價格上漲 歐洲電氣價創歷史新高

環球政經 18:00 2021/12/26

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歐洲大部分地區的電價於周一（20日）創下了歷史新高，德國日前電價為每兆瓦時431歐元；除波蘭和斯堪的納維亞半島外，所有歐洲國家電價為每兆瓦時300歐元以上；法國和瑞士更接近400歐元。能源價格上漲，導致歐洲通脹水平大幅飆升。歐盟統計局初步數據顯示，歐元區19個成員國11月的消費者物價指數上升了4.9%，超過市場預期值4.5%，較前值4.1%相比漲幅較大，為歐洲央行2%目標的兩倍多，達25年以來的最高水平。

歐洲能源緊張已經有好長一段時間。今年以來，天然氣價格上漲超六倍，歐洲天然氣價格於周二（21日）創紀錄新高，飆升逾一倍。隨着更多的核電站停止運營，以及綠色能源的不穩定，發電商需要使用更多的天然氣來生產能源。

截至12月18日，歐盟的天然氣儲存量約為60%。這意味著在即將到來的寒冷冬季，歐盟需要增加至少5%至10%的天然氣進口量。有專家警告稱，如果今年出現類似2018年冬季的持續寒冷天氣，歐洲的天然氣儲備可能在明年2月之前「被完全清空」，這將進一步推高天然氣價格，增加政府和企業動用應急儲備的壓力。

歐洲的能源危機似乎會持續一段時間，市場緊張和寒冷的天氣將繼續推高電價，為家庭和企業帶來壓力。

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編輯：袁曉萱

歐盟 天然氣 能源危機 天氣

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