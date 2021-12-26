【中國展望】央行召開第四季度例會 三大重點「疫中求變」

中國人民銀行貨幣政策委員會2021年第四季度（總第95次）例會於12月24日在北京召開，會議分析了國內外經濟金融形勢。當前全球疫情持續演變，外部環境更趨複雜嚴峻及不確定，國內經濟發展面臨需求收縮、供給衝擊、預期轉弱三重壓力。要穩字當頭、穩中求進，加大跨週期調節力度，與逆週期調節相結合，統籌做好今明兩年宏觀政策銜接，支持經濟高質量發展。

會議強調，要以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，認真貫徹落實黨的十九大、十九屆歷次全會、中央經濟工作會議和《政府工作報告》精神，按照黨中央、國務院的決策部署，堅持穩中求進工作總基調，完整、準確、全面貫徹新發展理念，加快構建新發展格局。堅持以深化供給側結構性改革為主線，實施好擴大內需戰略，繼續做好「六穩」、「六保」工作，加強金融與財政、產業、監管政策之間的協調，統籌金融支持實體經濟與防風險，保持經濟運行在合理區間，推動經濟高質量發展，迎接黨的二十大勝利召開。

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編輯：袁曉萱