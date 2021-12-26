【內地政策】證監會支持企業依法合規到境外上市

周五（12月24日），證監會有關負責人表示，「國家擴大資本市場對外開放的方向不會改變，支持企業依法合規到境外上市、用好兩種資源的態度不會改變，規範的目的是為了促進發展。」

近日，證監會會同國務院有關部門對《國務院關於股份有限公司境外募集股份及上市的特別規定》（國務院令第160號）提出了修訂建議，研究起草了《國務院關於境內企業境外發行證券和上市的管理規定（草案徵求意見稿）》（以下簡稱《管理規定》），並同步起草了《境內企業境外發行證券和上市備案管理辦法（徵求意見稿）》（以下簡稱《備案辦法》），作為《管理規定》的配套規則，並在12月24日向社會公開徵求意見。

證監會將對境內企業直接和間接境外上市活動統一實施備案管理，建立境內企業境外上市監管協調機制。同時，做好境外上市備案管理與安全審查等機制銜接，完善跨境證券監管合作安排，建立備案信息通報等機制。證監會對協議控制（VIE）架構企業境外上市問題特別指出，在遵守境內法律法規的前提下，滿足合規要求的VIE架構企業備案後可以赴境外上市。此次規則的起草是支持企業依法合規利用境外資本市場融資發展的需要，也是推進制度型高水平對外開放的需要。

【延伸閱讀】瑞銀予恒指明年目標27000點 推薦8大港股為明年首選

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

編輯：袁曉萱