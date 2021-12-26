【疫下商機】TikTok成最受歡迎網上平台 發展飲食業新商機

TikTok超越Google，成世界上最受歡迎的網上平台。網絡科技安全公司Cloudflare稱，這些病毒式視頻比美國搜索引擎的點擊率更高。排名顯示，TikTok 在今年2月、3月和6月將Google趕下榜首，自8月以來一直保持第一的位置。去年Google排名第一，首10名包括TikTok、亞馬遜、蘋果、Facebook、微軟和Netflix等。

Tiktok受歡迎程度激增的原因之一是因為新冠病毒疫情大流行，防疫措施令人們被困，惟有在家尋找娛樂。根據數據公司Sensor Tower的數據，截至今年7月，TikTok的下載次數已超過 30億。TikTok為字節跳動的子公司，現在在全球擁有超過10億的活躍用戶，而且用戶還在增長。

食物和食譜視頻已成TikTok成功的關鍵，病毒式剪輯獲得了數百萬次觀看。美國TikTok乘勝追擊，將於明年3月更推出TikTok Kitchen的食品配送服務，讓人們訂購視頻中烹調的菜式。

該菜單會因應TikTok最流行的食品趨勢而定，TikTok Kitchen的課程並會根據Google最高搜索量的菜式而定。

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編輯：袁曉萱