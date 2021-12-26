  • 14°C
香港時間 : 20211226日 (日) 16:08
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【疫下商機】TikTok成最受歡迎網上平台 發展飲食業新商機

名人薈萃 15:53 2021/12/26

分享：

TikTok超越Google，成世界上最受歡迎的網上平台。網絡科技安全公司Cloudflare稱，這些病毒式視頻比美國搜索引擎的點擊率更高。排名顯示，TikTok 在今年2月、3月和6月將Google趕下榜首，自8月以來一直保持第一的位置。去年Google排名第一，首10名包括TikTok、亞馬遜、蘋果、Facebook、微軟和Netflix等。

Tiktok受歡迎程度激增的原因之一是因為新冠病毒疫情大流行，防疫措施令人們被困，惟有在家尋找娛樂。根據數據公司Sensor Tower的數據，截至今年7月，TikTok的下載次數已超過 30億。TikTok為字節跳動的子公司，現在在全球擁有超過10億的活躍用戶，而且用戶還在增長。

食物和食譜視頻已成TikTok成功的關鍵，病毒式剪輯獲得了數百萬次觀看。美國TikTok乘勝追擊，將於明年3月更推出TikTok Kitchen的食品配送服務，讓人們訂購視頻中烹調的菜式。

該菜單會因應TikTok最流行的食品趨勢而定，TikTok Kitchen的課程並會根據Google最高搜索量的菜式而定。

    點擊圖片放大
    +6
    +5

【職場熱話】 28歲紮鐵工月入6萬 因工傷被逼轉行 自知學歷體能不足感前路茫茫【見下一頁

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

編輯：袁曉萱

服務 食品 菜式 疫情 食譜 抖音 字節跳動 美國 Google

下一篇文章

【美股消息】新功能Passenger Play或釀意外Tesla禁駕駛屏玩遊戲
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

金管局宣布東亞銀行 不再被識別為 具本地系統重要性認可機構
金管局宣布東亞銀行 不再被識別為 具本地系統重要性認可機構
【樓市故事】賣樓遇著同鄉客　即場減至「緣份價」幫後生仔上車　天晉一房戶780萬沽
【樓市故事】賣樓遇著同鄉客　即場減至「緣份價」幫後生仔上車　天晉一房戶780萬沽
【有相睇】港島藍籌屋苑三房套　連裝修兼可借高成數按揭　買家感「抵買」斥938萬入市
【有相睇】港島藍籌屋苑三房套　連裝修兼可借高成數按揭　買家感「抵買」斥938萬入市
【樓市故事】慈父出首期幫愛女置業　業主受父女誠意打動　爽快減價沽貨　皆大歡喜
【樓市故事】慈父出首期幫愛女置業　業主受父女誠意打動　爽快減價沽貨　皆大歡喜
【樓市熱話】獲批購買未出售綠置居或公屋 500呎僅100零萬 樓齡30年以上 港男憂「賣剩蔗」伏味濃
【樓市熱話】獲批購買未出售綠置居或公屋 500呎僅100零萬 樓齡30年以上 港男憂「賣剩蔗」伏味濃
【有盈退休】曾智華：應否買港交所
【有盈退休】曾智華：應否買港交所
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款