【美股消息】新功能Passenger Play或釀意外Tesla禁駕駛屏玩遊戲

Tesla新功能Passenger Play允許乘客在汽車行駛時在駕駛屏上玩遊戲。美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）調查並指該功能很危險。《紐約時報》報導稱，Tesla其後同意及對NHTSA承諾在軟件更新後將在駕駛時禁用該功能，但並未就此事發表任何正式聲明。



Passenger Play最初僅在汽車靜止時才能使用，但在2020年12月改為「允許乘客在汽車行駛時在駕駛屏上玩遊戲」。Tesla的一位車主文斯·巴頓（Vince Patton）注意到這項新功能，並向NHTSA投訴，稱其為「罔顧後果或疏忽的行為」。



NHTSA調查時指，該功能「可能令駕駛員分心並增加車禍的風險」。其指引指明：「車載設備不可讓司機在駕駛時使用它們而分心。」今年8月，在10多輛Tesla汽車因使用該功能而釀意外後，NHTSA便對Tesla的自動駕駛系統展開調查。

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編輯：袁曉萱

