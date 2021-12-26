【中國巴菲特】段永平「錢沒地方去」　賭蘋果不會跌穿170美元　博賺1.5億期權金

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【管理之道】華御結深得港人心 創辦人堅持「三方好」理念致勝
蘋果醞釀突破3萬億美元市值之際，有「中國巴菲特」之稱的Oppo 、Vivo和步步高創辦人段永平表示，「又有點put要到期了，錢實在是沒地方去，12%年回報也不錯吧」，賣出9999張2023年1月20日到期的認沽期權，期權金19.45美元，對賭蘋果不會跌穿170美元，蘋果最新報176.28美元。
反映段永平不預期蘋果急升太多，因為若預期大幅急升，就應該買正股，亦不預期會大跌，否則會輸錢。
據納斯達克交易所資料，2023年1月20日到期、行使價170美元的認沽期權未平倉合約為2.2萬張，即段永平約佔一半倉位。
簡單來說，根據期權合約，若到期日時，蘋果股價保持在170美元以上，買方便不會行使，段永平便可賺取9999張期權金，每張合約為100股，期權金19.45美元，即1944萬美元（約1.5億港元）。
不過，假設蘋果股價跌穿170美元，買方將行使合約，到時段永平便要以170美元接貨，但計及19.45美元期權金，蘋果跌到150.55美元（不計手續費），才實際上會開始損手，若跌到140美元，才會蝕約1000萬美元。
值得留意的是，段永平有錢沒地方去，才這樣豪賭，但一般投資者對賭的風險太高，只可作為大戶部署的參考。