  • 20°C
香港時間 : 20211225日 (六) 17:48
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【Omicron變種】東京PCR檢測全民免費 明年2月或日增3000宗確診

環球社會熱點 17:39 2021/12/25

分享：

新冠肺炎 Omicron變種傳入多國，各地陸續錄得本土確診個案。日本東京周五（24日）宣布錄得 Omicron變種本土確診個案，隨即宣布擴大免費PCR檢測對象至東京全數民眾。有日本專家估算，東京或在明年2月中旬時， 平均每日錄約3,000宗Omicron變種本土確診個案。

日本首現Omicron變種本地感染 大阪一家三口無外遊史 【下一頁】

日本東京當局確認錄得1宗本土 Omicron變種確診個案，是1名年逾50歲的男性醫生。日本政府亦表示將在東京、大阪、京都及沖繩4地發現Omicron變種。日本政府指， 將對4第有意接受檢測人士免費檢測。其中東京周五宣布，擴大免費PCR檢測對象至所有民眾。由下周一（27日）至明年1月31日期間，所有民眾可在約180個地點接受檢測，每日合共可檢測3萬人。

東京之前僅限12歲以下兒童，及未接種疫苗人士，當局認為檢測有助辨識確診者和及時實施隔離，故決定擴大免費檢測對象。東京都知事小池百合子周五表示，考慮到Omicron變種在社區傳播情況，將增加醫療物資供應。

日本延長封關至1月初 Omicron變種接觸者強制隔離14日 【下一頁】

日本名古屋工業大學醫用工學教授平田晃正利用人工智能估算，將Omicron變種傳播率設定為Delta變種的1,5倍，並加入疫苗有效率被削弱因素。結果發現Omicron變種疫情將在聖誕節開始擴大，明年1月下旬時候平均每日確診或逾1,000人，明年2月中旬時確診人數或平均每日增3,000人以上。

平田晃正表示，若當局作好防疫措施，或能將疫情控制在少於第5波疫情程度。東京第5波疫情巔峰時候，日增約5,900人確診。平田晃正承認，目前Omicron變種傳染性及疫苗效果方面數據仍不足，未來或會修正估算數據。

緊貼變種病毒、疫情疫苗最新發展，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：李俊儀

相關文章

駐日美軍軍費達成協議 日本年付約144億
2021/12/23
駐日美軍軍費達成協議 日本年付約144億
【Omicron變種】日本首現本地感染 大阪一家三口無外遊史
2021/12/22
【Omicron變種】日本首現本地感染 大阪一家三口無外遊史
日本鮮奶產能過剩 岸田文雄籲多飲一杯減浪費
2021/12/23
日本鮮奶產能過剩 岸田文雄籲多飲一杯減浪費
【Omicron變種】日本延長封關至1月初 接觸者強制隔離14日
2021/12/22
【Omicron變種】日本延長封關至1月初 接觸者強制隔離14日
原材料供應鏈問題拖累 日本麥當勞暫時只賣細薯條
2021/12/21
原材料供應鏈問題拖累 日本麥當勞暫時只賣細薯條

你可能感興趣

駐日美軍軍費達成協議 日本年付約144億
13:20 2021/12/23
駐日美軍軍費達成協議 日本年付約144億
【Omicron變種】日本首現本地感染 大阪一家三口無外遊史
19:10 2021/12/22
【Omicron變種】日本首現本地感染 大阪一家三口無外遊史
日本鮮奶產能過剩 岸田文雄籲多飲一杯減浪費
09:05 2021/12/23
日本鮮奶產能過剩 岸田文雄籲多飲一杯減浪費
疫情 人工智能 聖誕節 東京 日本 新冠肺炎疫情 新冠肺炎

下一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（12月25日 時間17:00）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【英國疫情】連續3日確診破萬 多個行業人手不足
【英國疫情】連續3日確診破萬 多個行業人手不足
英國公民遊歐將需取許可 仲要繳交62元
英國公民遊歐將需取許可 仲要繳交62元
新型冠狀肺炎全球疫情（12月25日 時間17:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（12月25日 時間17:00）
【英國疫情】拖累餐廳停業 約翰遜個女都無工開
【英國疫情】拖累餐廳停業 約翰遜個女都無工開
【Omicron變種】入院率較Delta少7成 英單日確診近12萬
【Omicron變種】入院率較Delta少7成 英單日確診近12萬
【英國疫情】英超3場「聖誕快車」延期 新增愛華頓對般尼（第三版）
【英國疫情】英超3場「聖誕快車」延期 新增愛華頓對般尼（第三版）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款