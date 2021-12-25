【Omicron變種】東京PCR檢測全民免費 明年2月或日增3000宗確診

新冠肺炎 Omicron變種傳入多國，各地陸續錄得本土確診個案。日本東京周五（24日）宣布錄得 Omicron變種本土確診個案，隨即宣布擴大免費PCR檢測對象至東京全數民眾。有日本專家估算，東京或在明年2月中旬時， 平均每日錄約3,000宗Omicron變種本土確診個案。

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日本東京當局確認錄得1宗本土 Omicron變種確診個案，是1名年逾50歲的男性醫生。日本政府亦表示將在東京、大阪、京都及沖繩4地發現Omicron變種。日本政府指， 將對4第有意接受檢測人士免費檢測。其中東京周五宣布，擴大免費PCR檢測對象至所有民眾。由下周一（27日）至明年1月31日期間，所有民眾可在約180個地點接受檢測，每日合共可檢測3萬人。

東京之前僅限12歲以下兒童，及未接種疫苗人士，當局認為檢測有助辨識確診者和及時實施隔離，故決定擴大免費檢測對象。東京都知事小池百合子周五表示，考慮到Omicron變種在社區傳播情況，將增加醫療物資供應。

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日本名古屋工業大學醫用工學教授平田晃正利用人工智能估算，將Omicron變種傳播率設定為Delta變種的1,5倍，並加入疫苗有效率被削弱因素。結果發現Omicron變種疫情將在聖誕節開始擴大，明年1月下旬時候平均每日確診或逾1,000人，明年2月中旬時確診人數或平均每日增3,000人以上。

平田晃正表示，若當局作好防疫措施，或能將疫情控制在少於第5波疫情程度。東京第5波疫情巔峰時候，日增約5,900人確診。平田晃正承認，目前Omicron變種傳染性及疫苗效果方面數據仍不足，未來或會修正估算數據。

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責任編輯：李俊儀