【劉‧住保鮮期@iM網欄】免費電車遊 如心同行叮！叮！叮！

難得聖誕日出稿，當然要祝大家聖誕快樂啦！這個假期，如果你是娛樂擔當的話，可能已安排了一連串的活動或派對，來與家人朋友慶祝聖誕。但你又知不知道，其實香港也有不少企業，會適時為基層家庭的長者、小朋友、受關顧人士及學生提供既免費又可長知識的活動呢？ 當今各大企業都絞盡腦汁安排公益慈善活動去回饋社會、連繫社區和關懷弱勢社群，好讓為彼此創造長遠價值。

冬至前夕，靚女公關好友邀請了我出席相關活動「如心同行 叮！叮！叮！」。可能大家都搭過叮叮，沒有什麼特別。但對於居住九龍區的基層家庭來說，到香港島一遊可能是一件遙不可及的事，更何況是免費乘坐特色電車，兼有專業導賞員沿途講解香港故事和社區特色，相信有興趣參加者會對活動趨之若鶩。原來，這個電車遊是華懋集團今年的重點社區文化項目，他們希望以環境友善的綠色交通工具電車為載體，讓曾經為香港付出努力的基層長者們重拾回憶，並讓新一代認識香港歷史和港島社區發展。這個免費叮叮之旅備有4000名額，讓多個慈善團體於11月26日至2022年1月14日期間安排受眾參與。

榮幸我能夠與一眾傳媒友好，登上這部充滿「東方快車」感覺的特色電車，去了解一下整個叮叮之旅。這部充滿奢華復古風的香港電車既有專用的洗手間、小廚房、還有充滿古典懷舊特色的包廂和有蓋露天小陽台，彷彿令人感覺置身於有「火車之王」之稱的「東方快車」車廂中。

電車從上環出發往東行，最後以本地的最新活化地標中環街市為終站。沿途經過多個特色地標，像上環文華里、終審法院、皇后像廣場、以反地心吸力設計的綠色建築One Hennessy 、鵝頸橋和銅鑼灣。導賞員除了沿途介紹以上地方的獨特之處外，還會說說相關小故事。原來1920年代的鵝頸橋，主要是讓居民過河使用，甚至是可以讓有蓋雙層電車在上面行駛的橋，它建於當時政府為在黃泥涌谷開闢馬場而興建的寶靈頓運河上，由於彎曲的運河儼如一條鵝頸，故被名為鵝頸橋。真係「唔講都唔知」呢！

一眨眼，全程1.5小時行程充實的叮叮之旅，便瞬間完結。沿路上，鼻子嗅到街道繁華氣味、耳聽車內內容豐富導賞、眼看車外城市風光流轉、觸感倍增締造美好回憶。能在此愉悅的氣氛環境內讓人了解港島歷史、文物建築保育特色和可持續發展，華懋集團這個關懷基層家庭的活動，應記一功。

作者劉泳錡_簡介： 曾任酒店餐飲人才培訓機構、跨國美妝公司和旅遊景點的人妻高管，在職場上喜以新鮮事物和原創作品吸金拎獎。但近年眼見職埸友好賺到金，離任後卻紛紛以金養病。所以決定要發掘多元方法去保鮮健康，提升心情和生活質素，￼￼有興趣大家都可以一起留住保鮮期。

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