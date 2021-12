【Spider-Man】《蜘蛛俠：不戰無歸》全球票房聖誕節勢破10億美元大關　成為史上第二快

Marvel超級英雄片《蜘蛛俠:不戰無歸》(Spider-Man: No Way Home)吸引大批影迷支持,自12月15日上映後一直氣勢如虹,票房亮眼,已成新冠肺炎疫情爆發以來最賣座的電影。《蜘蛛俠:不戰無歸》橫跨聖誕節檔期,料會有更多人入場觀賞,全球票房勢破10億美元(約78億港元),有望成為僅次於《復仇者聯盟:終局之戰》(Avengers: Endgame),史上第二快衝破10億美元關口的電影。

《復仇者聯盟4:終局之戰》為史上首部最快衝破10億美元票房的電影,於2019年上映時,上映五天便創下全球票房12億美元的紀錄。

據外媒表示,截至周五(24日),《蜘蛛俠:不戰無歸》的海外票房4.9億美元,全球票房亦達8.76億美元。

值得留意是,《蜘蛛俠:不戰無歸》在香港開畫首日即一舉刷新今年度最高開畫及單日票房紀錄,並打破了史上《蜘蛛俠》系列電影最高開畫週末票房,並以短短上映8日便旋即摘下本港2021年度票房冠軍之位。

另外,索尼影業蜘蛛人宇宙電影《毒魔:血戰大屠殺》(Venom: Let There Be Carnage)的票房亦不俗,票房已突破5億美元。

