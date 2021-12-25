【Spider-Man】《蜘蛛俠：不戰無歸》全球票房聖誕節勢破10億美元大關　成為史上第二快

Marvel超級英雄片《蜘蛛俠：不戰無歸》（Spider-Man： No Way Home）吸引大批影迷支持，自12月15日上映後一直氣勢如虹，票房亮眼，已成新冠肺炎疫情爆發以來最賣座的電影。《蜘蛛俠：不戰無歸》橫跨聖誕節檔期，料會有更多人入場觀賞，全球票房勢破10億美元（約78億港元），有望成為僅次於《復仇者聯盟：終局之戰》（Avengers： Endgame），史上第二快衝破10億美元關口的電影。

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《復仇者聯盟4：終局之戰》為史上首部最快衝破10億美元票房的電影，於2019年上映時，上映五天便創下全球票房12億美元的紀錄。

據外媒表示，截至周五（24日），《蜘蛛俠：不戰無歸》的海外票房4.9億美元，全球票房亦達8.76億美元。

值得留意是，《蜘蛛俠：不戰無歸》在香港開畫首日即一舉刷新今年度最高開畫及單日票房紀錄，並打破了史上《蜘蛛俠》系列電影最高開畫週末票房，並以短短上映8日便旋即摘下本港2021年度票房冠軍之位。

另外，索尼影業蜘蛛人宇宙電影《毒魔：血戰大屠殺》（Venom： Let There Be Carnage）的票房亦不俗，票房已突破5億美元。

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