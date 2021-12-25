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【Omicron變種】意大利確診創新高 彌撒連續2年限出席人數

環球社會熱點 16:04 2021/12/25

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歐洲受新冠肺炎Omicron變種病毒影響，多地聖誕慶祝活動受影響。意大利周五（24日）錄得逾5萬宗新冠確診，連續2日打破當地記錄。意大利今年稍微放寬平安夜彌撒出席人數至2,000人。教宗連續2年疫情下舉行彌撒，寄予民眾關心窮人。

歐洲多國收緊防疫 德國足球閉門作賽 【下一頁】

意大利衛生部表示， 當地周五錄得逾5萬宗確診，按日增逾6,000宗，連續2日創當地疫情爆發以來新高。同日亦有141人染疫離世，截至當日共有8,812人需住院接受治療，人數按日亦有增加。意大利至今累計錄得557萬宗確診個案，及有逾13.6萬人離世，是歐洲死亡人數第二高地區，僅次英國。

現年85歲的教宗方濟各（Pope Francis）周五夜晚，在梵蒂岡聖伯多祿大教堂（St. Peter’s Basilica）舉行平安夜彌撒，約2,000人出席，雖較去年意大利封城期間僅允許的200人有所放寬，但仍遠少於疫情前的2萬人。教宗在講道時向信徒表示，世人士需銘記耶穌生於貧窮，選擇以窮人的身份接觸並拯救世人，呼籲民眾關心貧窮人士。

世衛警告歐洲醫療系統瀕臨崩潰 106國發現 【下一頁】

隨著Omicron變種在意大利廣為傳播，梵蒂岡周四（23日）要求，除新冠康復者可選擇定期接受檢測外，所有工作人員都需接種新冠疫苗才能上班。當局亦要求所有參加彌撒人士佩戴口罩，但由於教宗方濟各今年曾接受腸道及肺部手術，他舉行彌撒時全程未有佩戴口罩。

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責任編輯：李俊儀

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