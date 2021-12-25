拜登與民眾通話 對方講完反拜登語句後cut線（有片）

美國總統拜登周五（24日）平安夜接聽民眾熱線電話，趁機和民眾互動營造親民形象，惟中途發生意外插曲。其中1個通話中，男子對拜登說出美國保守派近期語句，意思為反拜登粗口。但拜登似乎不明白當中含義，更表示認同。

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美國媒體報道，當時與拜登（Joe Biden）通話的是一名自稱叫謝勒（Jared）的男子。他向拜登表示自己4個孩子收到不同的聖誕禮物，其中1人想要1台鋼琴，1個名字叫亨特（Hunter）的兒子則希望收到任天堂的Switch，另一人則沒有要求。拜登則向他的孩子表示聖誕快樂，更叮囑要他們要在夜晚9時前上床睡覺。

謝勒在通話即將結束時表示，

「聖誕快樂，以及加油，布蘭登」 （Merry Christmas, and let's go, Brandon）

拜登回應表示同意，更重複謝勒語句表示，

「加油布蘭登，我同意」 （Let's go, Brandon. I agree）

拜登太太吉爾（Jill Biden）則在一旁露出尷尬笑容。謝勒說完後就掛斷電話，拜登追問他是否身處俄勒岡州（Oregon）亦無人回應。

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乍看之下對話或令人一頭霧水，其實「Let's go, Brandon」句子今年開始美國流行，是反對者辱罵拜登的一個語句。事源此前1名記者在採訪美國全國改裝賽車競賽協會（NASCAR） 車手Brandon Brown時，誤聽「fxxx Joe Biden」粗口口號成「Let's go, Brandon」，結果「Let's go, Brandon」從此變成嘲諷拜登語句。

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總統在平安夜當晚接聽民眾來電，並祝賀孩子聖誕快樂是美國傳統做法。前總統特朗普（Donald Trump）在2018年平安夜收聽小孩來電時，與一名致電查詢聖誕老人的7歲童通話期間，反問對方這個年紀應否依然相信有聖誕老人。

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責任編輯：李俊儀