拜登與民眾通話 對方講完反拜登語句後cut線（有片）

美國總統拜登周五(24日)平安夜接聽民眾熱線電話,趁機和民眾互動營造親民形象,惟中途發生意外插曲。其中1個通話中,男子對拜登說出美國保守派近期語句,意思為反拜登粗口。但拜登似乎不明白當中含義,更表示認同。

美國媒體報道,當時與拜登(Joe Biden)通話的是一名自稱叫謝勒(Jared)的男子。他向拜登表示自己4個孩子收到不同的聖誕禮物,其中1人想要1台鋼琴,1個名字叫亨特(Hunter)的兒子則希望收到任天堂的Switch,另一人則沒有要求。拜登則向他的孩子表示聖誕快樂,更叮囑要他們要在夜晚9時前上床睡覺。

謝勒在通話即將結束時表示,

「聖誕快樂,以及加油,布蘭登」 (Merry Christmas, and let's go, Brandon)

拜登回應表示同意,更重複謝勒語句表示,

「加油布蘭登,我同意」 (Let's go, Brandon. I agree)

拜登太太吉爾(Jill Biden)則在一旁露出尷尬笑容。謝勒說完後就掛斷電話,拜登追問他是否身處俄勒岡州(Oregon)亦無人回應。

乍看之下對話或令人一頭霧水,其實「Let's go, Brandon」句子今年開始美國流行,是反對者辱罵拜登的一個語句。事源此前1名記者在採訪美國全國改裝賽車競賽協會(NASCAR) 車手Brandon Brown時,誤聽「fxxx Joe Biden」粗口口號成「Let's go, Brandon」,結果「Let's go, Brandon」從此變成嘲諷拜登語句。

總統在平安夜當晚接聽民眾來電,並祝賀孩子聖誕快樂是美國傳統做法。前總統特朗普(Donald Trump)在2018年平安夜收聽小孩來電時,與一名致電查詢聖誕老人的7歲童通話期間,反問對方這個年紀應否依然相信有聖誕老人。

