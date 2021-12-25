【虛擬貨幣】官媒：虛擬貨幣「挖礦」屬落後工藝　監管不能留死角

官媒內地《經濟日報》發表文章，並以「虛擬貨幣『挖礦』監管不能留死角」為題。文章稱，虛擬貨幣「挖礦」屬於落後工藝，能源消耗和碳排放量大，加上生產交易環節衍生風險突出，盲目無序發展對經濟社會高質量發展帶來不利影響。中央經濟工作會議強調，要堅持節約優先，實施全面節約戰略。在生產領域，推進資源全面節約、集約、循環利用。這更是對清理整頓虛擬貨幣「挖礦」提出高要求，即便是小體量的個人「挖礦」行為也不容忽視。

2021年圍繞虛擬貨幣的社交媒體對話激增4倍，最受關注的是什麼？看【下一頁】

官媒指，今年以來，針對虛擬貨幣「挖礦」的監管持續加碼。早在5月份，國務院金融穩定發展委員會就定調打擊比特幣挖礦和交易行為，堅決防范個體風險向社會領域傳遞。緊接著，工信部、發改委等部門和各地區接連出台相關措施，加大核查整治「挖礦」力度，機構等規模化「挖礦」在國內基本被清除，大量「挖礦」已關停或搬遷到海外。

只是，由於體量小、隱匿性強，一些個人「挖礦」行為依然存在。其中，既有網吧經營者利用配備的高性能顯卡電腦「挖礦」，也有部分銷售顯卡、硬盤的商家自行「挖礦」，甚至還有國有單位工作人員利用公共資源參與「挖礦」等等。

由於「挖礦」產業鏈長、專業性強，涉及礦機生產、能耗雙控、數據監測、金融監管等多個部門，部分地區部門之間存在溝通銜接不暢、權責關系模糊等問題，對個人「挖礦」行為仍留有監管盲區，讓部分散戶鑽了空子。

料「挖礦」清零目標不會太遙遠

文章指，對虛擬貨幣「挖礦」不留監管死角。一方面需要相關部門形成聯動，加強協調合作，共享監管信息，破解個人「挖礦」難監測、難排查等難題，形成整治合力﹔另一方面還要善用技術手段，從能耗、算力、資金流向等多方面跟蹤偵破，做到全流程、全鏈條監管，讓散戶「挖礦」無處遁形。

文章最後指，目前無論是規模化「挖礦」還是分散式「挖礦」均得到了有效治理，未來隨著監管盲區掃除，相信距離虛擬貨幣「挖礦」清零目標的實現不會太遙遠。

相關文章：【Bitcoin】發改委將虛擬貨幣「挖礦」活動列入《產業目錄》淘汰類 挖礦對節能減排帶來不利影響

貼身追蹤股價變化、重要消息、賺蝕成績，更易作出投資判斷 ｜ 立即免費下載使用 【按此】