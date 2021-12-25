【英國疫情】連續3日確診破萬 多個行業人手不足

新冠肺炎Omicron變種廣為傳播，英國新冠疫情未見好轉。英國周五（24日）新冠確診人數再創新高，同時連續3日錄得過萬宗確診。由於確診者需接受隔離，據報英國多個行業因此人手不足。

英國疫情拖累餐廳停業 約翰遜個女都無工開 【下一頁】

英國過去7日受Omicron變種影響，確診人數不斷上升。政府公布數據，周五錄得愈12萬宗確診個案，較周四（23日）錄得愈11.9萬宗多，創當地確診人數新高，亦是歐洲地區最高紀錄，同日另有137人染離世。英國自周三（22日）以來，已經連續3日錄得破萬宗確診。英國國家統計局（ONS）周五建模顯示本月16日時，首都倫敦平均每20名民眾就有1人或已受感染，更估算比例或在下周日（26日）升至每10人就有1人。

代表國民保健服務（NHS）作遊說的組織NHS Confederation的首席行政總監泰勒（Matthew Taylor）透露，英格蘭上周平均每日新增住院人數增加了4成，坦言情況令人感到憂慮。NHS統籌機構NHS Providers亦指，倫敦住院人數在1周之內翻倍增加。

英國疫苗中心聖誕不休息 約翰遜籲民眾拎聖誕禮物 【下一頁】

《路透社》報導指，由於確診人士需接受隔離，運輸等多個行業都需出現人手不足的問題。NHS Providers行政總裁霍普森（Chris Hopson）亦透露，NHS正承受巨大壓力，原因包括護理需求增加、前線醫護人手短缺及愈來愈多僱員受感染等。

英國統計學家Ian Diamond表示，確診數據顯示英國確診人數正大幅增加，各地增長速度略有不同，但倫敦顯然是Omicron變種疫情中心。

緊貼變種病毒、疫情疫苗最新發展，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：李俊儀